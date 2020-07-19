На саммите ЕС снова не смогли договориться по бюджету

Переговоры продолжатся 19 июля, написал спикер президента Евросовета Баренд Лейтс в Twitter. Накануне участникам саммита также не удалось согласовать бюджет.
Все движется в правильном направлении. Конечно, это, как и следовало ожидать, жесткая борьба, жесткие переговоры, но мы движемся в правильном направлении, и это самое главное.
Себастьян Курцканцлер Австрии (цитата по AP)
Саммит стартовал в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Он впервые проходит очно, а не онлайн. Главной темой встречи стали финансовые вопросы — новый бюджетный план в размере €1,85 трлн и создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.
Как передает AP, лидеры Австрии, Дании, Норвегии и Швеции требуют жесткого контроля за расходами оказываемой помощи, а также экономических реформ в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, таких как Испания и Италия.