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02:50 (мск), источник: Коммерсантъ

На саммите ЕС снова не смогли договориться по бюджету

Лидеры стран Евросоюза снова не смогли согласовать семилетний бюджетный план и решения по восстановлению экономики после пандемии. Второй день саммита глав государств и правительств завершился без результата.

Источник: AP 2020

Переговоры продолжатся 19 июля, написал спикер президента Евросовета Баренд Лейтс в Twitter. Накануне участникам саммита также не удалось согласовать бюджет.

Все движется в правильном направлении. Конечно, это, как и следовало ожидать, жесткая борьба, жесткие переговоры, но мы движемся в правильном направлении, и это самое главное.
Себастьян Курц
канцлер Австрии (цитата по AP)

Саммит стартовал в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Он впервые проходит очно, а не онлайн. Главной темой встречи стали финансовые вопросы — новый бюджетный план в размере €1,85 трлн и создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.

Как передает AP, лидеры Австрии, Дании, Норвегии и Швеции требуют жесткого контроля за расходами оказываемой помощи, а также экономических реформ в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, таких как Испания и Италия.

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