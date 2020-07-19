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05:04 (мск), источник: РБК

Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за пандемии

Трамп заменил традиционные предвыборные митинги на «телефонные». В июне он провел очную встречу со сторонниками в городе Талса, после чего местный департамент здравоохранения заявил о вспышке коронавируса, связав ее с митингом.

Источник: AP 2020

Президент США решил заменить очные предвыборные митинги со своими сторонниками на телефонные из-за угрозы коронавируса, сообщил телеканал CNN.

«Будет сложно устраивать массовые митинги, пока все не разрешится. Поэтому я буду проводить телефонные митинги. Мы будем называть их “митингами Трампа”, но будем делать это по телефону», — заявил президент США.

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Накануне, 18 июля, Трамп уже провел предвыборный митинг в новом формате со своими избирателями из штата Висконсин. Мероприятие длилось 23 минуты и получило название «первого в истории ТЕЛЕ-ралли». В ходе него президент прокомментировал различные темы, в том числе распространение коронавируса, влияние его на экономику и повышение безработицы.

Решение заменить предвыборные митинги в традиционном формате на телефонные Трамп принял после инцидента с митингом в городе Талса, штат Оклахома, который состоялся 20 июня. После этого ралли местный департамент здравоохранения заявил о вспышке случаев заражения коронавирусом, связав ее с проведенным митингом, сообщила The New York Times.

Неделей ранее Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в медицинской маске. Он надел ее во время посещения госпиталя, в котором лечатся том числе военные, получившие ранения в зоне боевых действий.

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«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место», — заявил Трамп.

До этого он неоднократно отказывался надевать маску, объясняя это различными причинами — от не соответствующего его статусу вида в ней до отсутствия необходимости в средствах защиты из-за общения на дальней дистанции. За это его критиковали, пишет Business Insider.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа на выборах является демократ и бывший вице-президент страны Джо Байден.

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