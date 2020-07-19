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03:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров потребовал от Зеленского «подтвердить свои извинения»

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о конфликте между ними.

Источник: РИА "Новости"

Он потребовал «подтвердить свои извинения» за оскорбляющий его видеоролик, в котором были использованы кадры с похорон. В противном случае Кадыров пригрозил, что потребует ответа, не как глава республики, а как сын Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Зеленский оскорбил.

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«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения», — написал Кадыров в Telegram.

К сообщению он приложил отрывок из интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона» от 2018 года, где Владимир Зеленский объясняет суть конфликтной ситуации. Тогда он рассказывал, что принес извинения за использование в его программе «ЧистоNews» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Он принес извинения мусульманам за использование подобных кадров.

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Почему об этом интервью Кадыров напомнил Зеленскому сейчас, глава Чечни не объяснил. Он призвал президента Украины быть мужчиной, держать свое слово и выстраивать «добрососедские отношения с Великой Россией».

Программа «ЧистоNews», которая стала причиной конфликта, вышла в 2014 году, когда Владимир Зеленский еще не был президентом Украины. «Если это похороны — извините», — сказал тогда шоумен.

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