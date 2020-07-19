09:02 (мск), источник: Life.ru
Глава Пентагона призвал союзников по НАТО усиляться для сдерживания России
В то же время главным мировым «нарушителем спокойствия» Марк Эспер назвал Китай.
НАТО и всем его членам необходимо повысить боеготовность, в том числе и для сдерживания России. Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер. Как сообщает
Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать. Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем.
В то же время, глава Пентагона подчеркнул, что, с его точки зрения, Китай является большей проблемой, чем Россия.
— Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия. Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены, — утверждает Эспер.