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09:02 (мск), источник: Life.ru

Глава Пентагона призвал союзников по НАТО усиляться для сдерживания России

В то же время главным мировым «нарушителем спокойствия» Марк Эспер назвал Китай.

Источник: Reuters

НАТО и всем его членам необходимо повысить боеготовность, в том числе и для сдерживания России. Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер. Как сообщает пресс-служба Пентагона, глава ведомства призвал союзников по Северо-атлантическому альянсу увеличить расходы на укрепление блока и тратить на это не менее двух процентов от своего ВВП.

Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать. Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем.
Марк Эспер

В то же время, глава Пентагона подчеркнул, что, с его точки зрения, Китай является большей проблемой, чем Россия.

— Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия. Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены, — утверждает Эспер.

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