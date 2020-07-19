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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

На выборах в США наметился «катастрофический результат»

Республиканская партия США движется к «катастрофическому результату» на ноябрьских выборах, пишет редактор CNN Крис Силиза (Chris Cillizza) со ссылкой на итоги политических опросов и исследований.

Источник: AFP 2020

О вероятности такого исхода для республиканцев свидетельствуют три фактора. Первый — падение рейтинга одобрения деятельности президента Дональда Трампа. В качестве примера обозреватель приводит результаты совместного опроса The Washington Post и ABC News, обнародованные 17 июля, из которых следует, что проводимую Трампом политику борьбы с пандемией коронавируса одобряют все меньше респондентов — 38 процентов, тогда как в мае этот показатель находился на уровне 46 процентов. 60 процентов опрошенных и вовсе не одобрили принятые президентом меры в ответ на пандемию.

Такие итоги играют на руку и наиболее вероятному кандидату от демократов на президентских выборах Джо Байдену, указывает редактор.

Также против республиканцев выступает тот факт, что согласно результатам опроса Gallup демократами себя считают 50 процентов американцев, тогда как сторонниками Республиканской партии себя определяют только 39 процентов граждан. Как отмечает Силиза, в январе соответствующий показатель по республиканцам составлял 45−47 процентов, что свидетельствует о серьезном сдвиге.

Помимо этого, о возможной неудаче Республиканской партии могут говорить успехи демократов по сбору средств на предвыборную борьбу за места в сенате Конгресса. Так, кандидаты от Демократической партии за второй квартал 2020-го собрали на эти цели 67,3 миллиона долларов, республиканцы — на 20,5 миллиона меньше.

На перечисленные факторы обращают внимание многие видные политические редакторы, аналитики и организации, напоминает Силиза, приводя мнения нескольких авторов и политконсультантов, высказавшихся в пользу демократов. «Да, все может измениться между сегодняшним днем и 3 ноября. Но учитывая упорный отказ Трампа признать свои ошибки в борьбе с коронавирусом и нынешние вспышки в некоторых густонаселенных штатах, такой поворот кажется очень маловероятным», — заключил обозреватель.

В ноябре этого года в США, помимо президентских выборов, пройдут очередные выборы в палату представителей, куда должны будут выбрать всех 435 конгрессменов, и перевыборы 35 сенаторов Конгресса. Кроме того, в 11 штатах и двух неинкорпорированных территориях (Американское Самоа и Пуэрто-Рико) пройдут губернаторские выборы.

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