Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 июляПервая советская Конституция, кинопробы Мэрилин Монро, открытие Олимпийских игр в Москве и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
33Лучшие астрономические фото 2020 года
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
17:21 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал главного инфекциониста США Фаучи отчасти паникером

Президент США в очередной раз объяснил рост случаев заражения коронавирусом тщательным подходом властей к тестированию населения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:34 MSK, 19.07
Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
6.0719.07
Скончалось12 342+95
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
6.0719.07
Выздоровело550 344+3 481
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
6.0719.07
Инфицировано14 321 366+231 616
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
6.0719.07
Скончалось602 886+5 525
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
6.0719.07
Выздоровело8 052 374+127 515
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
6.0719.07
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отчасти паникером, однако у них очень хорошие отношения. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.

«Я долго беседовал с ним вчера, у меня очень хорошие отношения с доктором Фаучи», — отметил глава государства. Он считает, однако, что главный инфекционист страны «отчасти паникер».

Читайте также
ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день

Трамп в очередной раз объяснил рост случаев заражения коронавирусом в США тщательным подходом властей к тестированию населения. «Число случаев увеличивается, потому что наша система тестирования является лучшей в мире», — утверждал президент США.

Он отверг критику в свой адрес по поводу борьбы с пандемией коронавируса. «Я всегда беру на себя ответственность за все, потому что в этом состоит моя работа <…>. Некоторые губернаторы справляются хорошо, а некоторые — скверно», — добавил Трамп.

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так, еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что в случае если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как фактически критика властей США за то, что они затянули с ответом. Позднее Фаучи объяснил, что «выбрал неправильные слова» при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия властей были запоздалыми.

Сам Трамп у себя в Twitter при этом сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако, пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер не собирается отстранять главного инфекциониста от его должности в группе специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом.

 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Трамп не готов признавать любой исход выборов в США
Менеджер Хабиба назвал новое условие реванша с Макгрегором
Дети случайно разбили стеклянный замок за 65 тысяч долларов
Под Екатеринбургом выпал град размером со сливу
Жителей Мексики напугал огромный «метеорит» (видео)
Gnezdo.ru
5 звезд РФ, которые сбросили до 50 кг (фото)
Пенсия по-новому. Некоторых россиян ждет сюрприз
Что с коленями Меган Маркл?
Звезды РФ до того, как набрали вес (фото)
Hi-Tech
Что делать, если отправил сообщение не тому человеку Иногда это можно исправить
Авто
Недорого и быстро – десятка доступных шустрых автомобилей Не обязательно отдавать огромную кучу денег, чтобы разгоняться до 100 км/ч хотя бы за десять секунд
Кино
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной В центре сюжета окажется домохозяйка, которая начинает новую жизнь благодаря ошибке в паспорте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Джессика Бил и Джастин Тимберлэйк снова стали родителями Пара уже воспитывает 5-летнего сына
Леди
Юлия Высоцкая сделала новую прическу и стала неузнаваемой Новый лук артистки.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь