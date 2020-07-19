17:21 (мск), источник: ТАСС
Трамп назвал главного инфекциониста США Фаучи отчасти паникером
Президент США в очередной раз объяснил рост случаев заражения коронавирусом тщательным подходом властей к тестированию населения.
«Я долго беседовал с ним вчера, у меня очень хорошие отношения с доктором Фаучи», — отметил глава государства. Он считает, однако, что главный инфекционист страны «отчасти паникер».
Трамп в очередной раз объяснил рост случаев заражения коронавирусом в США тщательным подходом властей к тестированию населения. «Число случаев увеличивается, потому что наша система тестирования является лучшей в мире», — утверждал президент США.
Он отверг критику в свой адрес по поводу борьбы с пандемией коронавируса. «Я всегда беру на себя ответственность за все, потому что в этом состоит моя работа <…>. Некоторые губернаторы справляются хорошо, а некоторые — скверно», — добавил Трамп.
Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так, еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что в случае если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как фактически критика властей США за то, что они затянули с ответом. Позднее Фаучи объяснил, что «выбрал неправильные слова» при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия властей были запоздалыми.
Сам Трамп у себя в Twitter при этом сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако,