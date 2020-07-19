17:50 (мск), источник: ТАСС
Трамп не готов признавать любой исход выборов в США
Президент США в очередной раз заявил, что бывший
Главу государства спросили, признает ли он результаты выборов, какими бы они ни были. «Я должен сначала увидеть [результаты]. Нет, я не собираюсь отвечать утвердительно», — сказал Трамп.
Он в очередной раз выразил уверенность в том, что бывший
«Байден не может связать двух слов. Им просто рулят <…>. Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», — добавил республиканец, имея в виду, что его наиболее очевидный соперник воздерживается от очных предвыборных мероприятий из боязни заразиться коронавирусом.
Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 633 делегатов Национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен
Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.