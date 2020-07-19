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17:45 (мск), источник: Ведомости

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии чешского центра CBAP в материалах дела

В уголовном деле советника «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова чешский Центр анализа и профилактики безопасности (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP) не упоминается, рассказал ТАСС его адвокат Иван Павлов.

Источник: РИА "Новости"

«В тех материалах, которые представили на ознакомление стороне защиты, данная организация не упоминается», — сказал он.

В самом центре отвергли связь с Сафроновым. PR-менеджер центра Игорь Суворов заявил «Интерфаксу», что организация не занималась подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связана с российским журналистом.

Руководит центром Мартин Лариш. 16 июля ТАСС, ссылаясь на источник в разведывательном сообществе, назвал Лариша «кадровым сотрудником чешских спецслужб». Позже русская служба BBC опубликовала письмо Лариша, в котором он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но опровергает, что работает на чешскую спецслужбу.

О дружбе журналистов ранее сообщило издание «Проект», опубликовав фотографию с Ларишем из Instagram Сафронова. По словам Лариша, сам он занимался журналистикой, писал аналитические статьи о политике и экономике. Он был знаком со многими российскими журналистами, какое-то время работал корреспондентом в Москве. Об аресте Сафронова Лариш узнал из СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.

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