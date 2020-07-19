Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 июляПервая советская Конституция, кинопробы Мэрилин Монро, открытие Олимпийских игр в Москве и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
9Скончался Эннио Морриконе
23:05 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/ — Вариант «свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки» остается по-прежнему актуален, считает президент Белоруссии.

Источник: AP 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, его высказывания в воскресенье показал телеканал ОНТ.

«Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален», — сказал Лукашенко.

Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени.
Александр Лукашенко

«Ввели санкции, наклоняли. Не получается», — напомнил Лукашенко. «И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — заявил глава республики.

Видео
Лукашенко: идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы и внутренние дела

Он напомнил, что в беспорядках участвовали «400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно». «Плюс еще 400 [человек], которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание», — отметил Лукашенко.

События 2010 года

В Минске 19 декабря 2010 года после завершения голосования на президентских выборах на улицы вышли несколько тысяч сторонников оппозиционных кандидатов в президенты. Они решили выразить свой протест против итогов выборов, которые они сочли сфальсифицированными. Некоторые из участников этой акции предприняли попытку прорваться в Дом правительства. Против сторонников оппозиционных кандидатов были брошены подразделения милицейского спецназа и внутренние войска.

Около 700 человек были задержаны и подвергнуты административным наказаниям. Затем было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в котором в качестве обвиняемых фигурировали несколько десятков человек.

Более 40 из них были осуждены, в том числе оппозиционные экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Усс. Еще одному оппозиционному экс-кандидату в президенты Алексею Михалевичу удалось сбежать из-под контроля белорусского КГБ за границу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Что происходит в Белоруссии перед выборами
 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом
СК назвал цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Европейский инвестфонд предупредил о «матери всех рецессий»
В России предложили изменить правила расселения аварийного жилья
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Gnezdo.ru
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Что делать, если отправил сообщение не тому человеку Иногда это можно исправить
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 180
Быть на одной волне с человеком 141
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 129
С заботой о здоровье нации 117
Кино
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной В центре сюжета окажется домохозяйка, которая начинает новую жизнь благодаря ошибке в паспорте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Эти снимки не афишировали в СССР. Что на них?
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
Бабушкино платье и тиара: как прошла свадьба принцессы Беатрис Свадьба прошла в узком кругу
Новости партнеров
Российское дистанционное образование получило признание G20
Ефремов уже почти при смерти
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь