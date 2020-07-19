23:05 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти
МИНСК, 19 июля. /ТАСС/ — Вариант «свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки» остается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской
«Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается
Если у
кого-тоиз вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени.
«Ввели санкции, наклоняли. Не получается», — напомнил Лукашенко. «И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства», — заявил глава республики.
Он напомнил, что в беспорядках участвовали «400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно». «Плюс еще 400 [человек], которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание», — отметил Лукашенко.
В Минске 19 декабря 2010 года после завершения голосования на президентских выборах на улицы вышли несколько тысяч сторонников оппозиционных кандидатов в президенты. Они решили выразить свой протест против итогов выборов, которые они сочли сфальсифицированными. Некоторые из участников этой акции предприняли попытку прорваться в Дом правительства. Против сторонников оппозиционных кандидатов были брошены подразделения милицейского спецназа и внутренние войска.
Более 40 из них были осуждены, в том числе оппозиционные