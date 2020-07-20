07:45 (мск), источник: Life.ru
«Демократам плевать на черных». Канье Уэст плакал, цитировал Библию и не стеснялся в выражениях на предвыборном митинге — видео
К поклонникам он вышел без защитной маски, но в бронежилете.
Рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, провел предвыборную встречу в Южной Каролине. Музыкант вел себя несдержанно, смеялся, плакал, ругался и цитировал Библию. Выступление транслировалось в Youtube.
Артист появился перед избирателями в бронежилете, с выбритым на затылке числом 2020, он встал на небольшое возвышение и обратился к собравшейся толпе без микрофона. На мероприятии присутствовало около 200 человек.
Уэст затронул животрепещущие вопросы американского общества, такие как иммиграция, расизм и политика нынешних властей. Рэпер подчеркнул, что у него нет финансирования, но есть платформа, чтобы выдвигать идеи.
Артист начал плакать, когда заговорил об абортах, и сообщил, что его отец хотел, чтобы супруга прервала беременность: «Не было бы Канье Уэста, потому что мой папа был слишком занят». Он покаялся за то, что сам посоветовал жене — Ким Кардашьян — сделать аборт, и отметил, что за эти слова она должна была бы развестись с ним. Однако затем музыкант добавил, что аборты должны оставаться законными, но необходима финансовая поддержка для новых матерей: каждый, у кого есть ребенок, по его мнению, должен получить миллион долларов.
Во второй раз Уэст заплакал, когда говорил о своей покойной матери, умершей в 2007 году от осложнений во время косметической операции. Во время своего выступления Канье часто использовал нецензурные выражения, аудитория поддерживала его выкриками, рэперу приходилось просить тишины, чтобы услышать вопросы избирателей.
Рассуждая о нелегальной иммиграции, артист заявил, что она не должна быть вне закона, поскольку люди работают и поддерживают США и нужно позволить им оставаться свободными. Еще одной актуальной темой стал расизм и права темнокожих. Рэпер подчеркнул, что не пытается перетянуть голоса афроамериканцев у других кандидатов.
Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, — это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной.
Под конец встречи он потребовал вывести из зала недовольного гостя, а потом попросил оценить своё выступление. После пары выкриков из толпы Уэст попрощался и убежал со сцены.
Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он уже успел пририсовать себя на гору Рашмор, где высечены портреты четырех американских лидеров.
Хомякова Дарья