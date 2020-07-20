15:05 (мск), источник: Ведомости
Путин назначил врио губернатора Хабаровского края
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Прежде чем назначить Дегтярева врио главы края, Путин провел с ним встречу. Во время нее парламентарий заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск и уже через месяц доложить о положении дел в регионе. По словам Дегтярева, в первую очередь он займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.
Дегтярев отметил, что сейчас в Хабаровском крае коечный фонд не полностью отвечает нормативам. «Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность — более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа», — сказал он.
Дегтярев попросил Путина поручить правительству поддержать власти Хабаровского края, в том числе в вопросах реализации национальных проектов по следующим направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда. «Нужно все внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым Вам придется сейчас заниматься. И сформулировать свои предложения, просьбы к федеральному центру», — сказал ему Путин.
Дегтярев назначен врио главы региона до проведения выборов. Выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 г., напомнил член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов. В этом созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 г. участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое место с 2,86% голосов. Дегтярев входит в кадровый президентский резерв, проходил подготовку управленческих кадров в РАНХиГС.
Сергей Фургал был избран на пост главы региона в сентябре 2018 г. в Хабаровске 9 июля его задержали сотрудники правоохранительных органов. Позже Следственный комитет сообщил, что Фургала подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 гг. Следственные действия с бывшим губернатором проводятся в Москве. Ранее Басманный суд столицы арестовал Фургала на два месяца.
Ирина Чевтаева