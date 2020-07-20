Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
15:05 (мск), источник: Ведомости

Путин назначил врио губернатора Хабаровского края

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Новость
Итоги правления Сергея Фургала

Прежде чем назначить Дегтярева врио главы края, Путин провел с ним встречу. Во время нее парламентарий заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск и уже через месяц доложить о положении дел в регионе. По словам Дегтярева, в первую очередь он займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.

Дегтярев отметил, что сейчас в Хабаровском крае коечный фонд не полностью отвечает нормативам. «Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность — более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа», — сказал он.

Новость
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

Дегтярев попросил Путина поручить правительству поддержать власти Хабаровского края, в том числе в вопросах реализации национальных проектов по следующим направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда. «Нужно все внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым Вам придется сейчас заниматься. И сформулировать свои предложения, просьбы к федеральному центру», — сказал ему Путин.

Дегтярев назначен врио главы региона до проведения выборов. Выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 г., напомнил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов. В этом созыве он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 г. участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое место с 2,86% голосов. Дегтярев входит в кадровый президентский резерв, проходил подготовку управленческих кадров в РАНХиГС.

Новость
СК заявил о неопровержимых доказательствах вины Фургала

Сергей Фургал был избран на пост главы региона в сентябре 2018 г. в Хабаровске 9 июля его задержали сотрудники правоохранительных органов. Позже Следственный комитет сообщил, что Фургала подозревают в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 гг. Следственные действия с бывшим губернатором проводятся в Москве. Ранее Басманный суд столицы арестовал Фургала на два месяца. Экс-глава региона содержится в СИЗО «Лефортово». Он не признает себя виновным. Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала. Они также требуют перенести суд из Москвы в Хабаровск.

Ирина Чевтаева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Путин назначил врио губернатора Хабаровского края
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Иммунолог спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Лабрадор прошел 92 км, чтобы навестить старый дом
Обнаружен гигантский «морской таракан»
Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год
Здоровье
В чем польза куриного бульона для организма Права ли была мама, когда предлагала это средство от всех хворей? И чем на самом деле полезен куриный бульон?
Hi-Tech
Зачем люди покупают механические часы Выбираем классику?
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 186
Сегодня ночью (102 года назад) расстреляли царскую семью 132
Быть на одной волне с человеком 141
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 86
Кино
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля Запуск «Горького fest», ставшего первым после снятия всеобщего режима самоизоляции российским фестивалем, прошел с соблюдением санитарных норм
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Популярные темы на «Детях»
трудные подростки 283
Знаменитости в одинаковых нарядах 201
Ранние отношения, что делать? 159
Кто должен был заплатить за ребенка? 119
Леди
Джиган сильно прибавил в весе после воссоединения с Самойловой Певец заметно изменился.
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Весь цвет Кремниевой долины даст показания в Конгрессе США
Оскорбивший ветерана блогер возмутил Сеть: это просто за гранью
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь