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15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Итоги правления Сергея Фургала

20 июля в отставку отправлен губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный ранее по подозрению в организации убийств и покушений. Как регион изменился за время его правления — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с 28 сентября 2018 года и занимал этот пост один год, 9 месяцев и 22 дня.

За время его правления население края сократилось на 1% — с 1,33 млн человек на 1 января 2018 года (36-е место среди субъектов РФ) до 1,32 млн на начало 2020-го (35-е). Рождаемость снизилась на 9,2% — с 12 на 1 тыс. населения в 2017 году (28-е место по России) до 10,9 в 2019 году (20-е). Смертность за тот же период выросла на 2,3% — с 13 (42-е место) на 1 тыс. населения до 13,3 (51-е).

Уровень безработицы в регионе снизился на 1,2 п. п.— с 4,9% в 2017 году до 3,7% за январь—март 2020 года. Среднемесячная зарплата выросла на 18,1% — с 42,5 тыс. руб. в 2017 году до 50,2 тыс. руб. в 2019 году (в обоих случаях 15-е место по России). Среднемесячная пенсия за тот же период выросла на 11% — с 15,5 тыс. руб. (13-е место) до 17,2 тыс. руб. (14-е место).

Валовой региональный продукт края вырос на 13,4% — с 666 млрд руб. в 2017 году до 755,5 млрд руб. в 2019 году. Бюджет региона остается дефицитным: в 2017 году доходы составили 90,2 млрд руб., расходы — 95,9 млрд руб. В 2020 году запланирован дефицит в размере 7,2 млрд руб. (доходы — 108,2 млрд руб., расходы — 115,4 млрд руб.). Индекс промышленного производства в 2017 году составлял 113,5%, в 2019 году — 100,8%.

Количество зарегистрированных преступлений в Хабаровском крае снизилось незначительно — с 24 тыс. в 2017 году до 23,9 тыс. в 2019 году. В январе—мае 2020 года в регионе было зарегистрировано 9,2 тыс. преступлений.

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