Мэр Норильска, обвинивший краевые власти в сокрытии информации о масштабах пандемии, ушел в отставку

Ранее глава города направил губернатору региона Александру Уссу и депутатам краевого парламента письмо с оказать помощь Норильску и направить медперсонал, оборудование и препараты. Причиной этого стало осложнение эпидситуации в городе из-за коронавирусной инфекции. По его словам, в ковидном госпитале заканчиваются резервные места, в то время как количество больных увеличивается. А из-за высокой нагруженности медиков, большинство больных ОРЗ не могут пройти тестирование на вирус.
«Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я», — сказал Ахметчин журналистам во время пресс-подхода. По его словам, всю информацию о ситуации с коронавирусом он получал от региональных служб здравоохранения, работавшим на территории Норильска. «Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу, поэтому я, к сожалению, принял решение написать заявление о своей отставке», — добавил он.
Ранее в горсовете Норильска «Ъ-Сибирь» сообщили, что заявление об увольнении мэра не поступало. Однако собеседник отметил, что «неофициальные разговоры об этом идут».
Напомним, что горсовет избрал мэром Рината Ахметчина почти три года назад. С 2006 года в течение двух лет работал заместителем руководителя горно-металлургической дирекции Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский никель» по персоналу. С 2008 -2017 год был гендиректором ООО «Норильский промышленный транспорт» («дочка» «Норникеля»). После майского разлива топлива на ТЭЦ-3 следовали возбудили в отношении мэра уголовное дело. Его подозревают в халатности.