18:12 (мск), источник: Известия
Помпео заявил о внесении Кадырова в «черный список»
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в «черный список». Об этом 20 июля заявил глава госдепартамента Майк Помпео.
По мнению ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека. «Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отмечается в заявлении главы американской дипломатии.
Внесение в список означает запрет на въезд в США. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карине (Хадижат). «Мы будем поощрять
В мае аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова удалили из социальной сети Instagram