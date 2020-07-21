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00:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство предложило повысить штрафы за угрозы при взыскании долгов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который повышает размер штрафа за угрозы и другие незаконные действия при взыскании долгов. Максимальная сумма составит 500 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Штрафы будут налагаться в случае нарушения законодательства кредитором или действующим в его интересах лицом. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 200 тыс. руб. (сейчас от 10 тыс. до 100 тыс. руб.), либо дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас от 20 тыс. до 200 тыс. руб.).

При взыскании долгов, в частности, запрещается:

  • Использовать выражения и совершать действия, которые унижают честь и достоинство человека.
  • Раскрывать сведения о должнике, просроченной задолженности и любых других персональных данных. Это касается публикации информации в интернете, в зданиях, также запрещено сообщать эти сведения по месту работы.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности. Кроме того, предлагаемое законопроектом изменение компетенции рассмотрения ст. 14.57 КоАП снизит нагрузку на судебные органы», — говорится в пояснительной записке.

В 2019 году в Федеральную службу судебных приставов поступило почти на треть больше обращений по поводу нарушения прав при взыскании долгов. Больше всего граждане жалуются на микрофинансовые организации (МФО) а также на действия профессиональных коллекторов.

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