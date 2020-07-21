Правительство предложило повысить штрафы за угрозы при взыскании долгов

Штрафы будут налагаться в случае нарушения законодательства кредитором или действующим в его интересах лицом. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 200 тыс. руб. (сейчас от 10 тыс. до 100 тыс. руб.), либо дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас от 20 тыс. до 200 тыс. руб.).
При взыскании долгов, в частности, запрещается:
«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности. Кроме того, предлагаемое законопроектом изменение компетенции рассмотрения ст. 14.57 КоАП снизит нагрузку на судебные органы», — говорится в пояснительной записке.
В 2019 году в Федеральную службу судебных приставов поступило почти на треть больше обращений по поводу нарушения прав при взыскании долгов. Больше всего граждане жалуются на микрофинансовые организации (МФО) а также на действия профессиональных коллекторов.