05:38 (мск), источник: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.
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О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия». Представление Дегтярева правительству пройдет во вторник. Его представит заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.