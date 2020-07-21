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05:38 (мск), источник: РИА Новости

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

ХАБАРОВСК, 21 июл — РИА Новости. Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.

Источник: РИА Новости

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании «Россия» должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42).

О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия». Представление Дегтярева правительству пройдет во вторник. Его представит заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

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