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12:11 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет

Основными целями он обозначил повышение уровня жизни, успешное предпринимательство и цифровую трансформацию.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Главными целями развития страны президент определил:

  • сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
  • возможности для самореализации и развития талантов;
  • комфортную и безопасную среду для жизни;
  • достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
  • цифровую трансформацию.

В указе также определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 г. Среди них, в частности, обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год, создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

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Кроме того, в рамках указа планируется ликвидировать наиболее опасные для окружающей среды объекты и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Ранее президент поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 г., а правительству и Госсовету — на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты. До этого премьер Михаил Мушустин заявил о необходимости завершить корректировку нацпроектов до осени, и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 г.

Артем Гирш

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