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13:11 (мск), источник: ТАСС

Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законодательство РФ строго регламентирует владение огнестрельным оружием, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках.

В понедельник США объявили о введении визовых санкций против Кадырова, которые распространяются также на его супругу и дочерей. Глава Чечни в ответ написал в Telegram, что «принимает бой», и выложил свое фото с оружием.

«В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием», — сказал в беседе с журналистами Песков, отвечая на вопрос, имеют ли право главы регионов России на пулеметы. «Здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», — подчеркнул представитель Кремля.

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