Кремль: при назначении Дегтярева Путин учитывал мнение жителей Хабаровского края

«Безусловно. Конечно, мы же неоднократно говорили о том, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе», — сказал Песков в ответ на вопрос «Ъ FM» о том, учитывал ли Владимир Путин мнение жителей края при назначении Михаила Дегтярева.
Пресс-секретарь сообщил, что у Дегтярева есть «очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности, он работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт».
Он отметил и деловые качества Михаила Дегтярева, которые «хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР». По словам Пескова, эти качества «констатируются также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским». «Все это в совокупности принималось во внимание при назначении его (Дегтярева.— “Ъ”) исполняющим обязанности (губернатора.— “Ъ”)», — сказал Дмитрий Песков.
20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Занимавший эту должность Сергей Фургал был отстранен в связи с утратой доверия. Ранее ему предъявили обвинение в организации убийств и покушении на убийство. 21 июля Дегтярев прибыл из Москвы в Хабаровск, где его представили правительству региона.