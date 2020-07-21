Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

«Великобритания является одной из главных целей российской разведки»

В Лондоне обнародован доклад о «вмешательстве Москвы».

Источник: AP 2020

Британский парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал во вторник доклад о роли и деятельности России. В нем депутаты со ссылкой на расследование, начатое их предшественниками из прошлого состава парламента, утверждают: Россия неоднократно пыталась вмешиваться в политические процессы в Британии, а британское правительство недооценило эту угрозу и оставило ее без достойного ответа. В Кремле тем временем заявили: «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах».

«Российское влияние в Британии — это новая нормальность», — говорится в сопровождающем обнародованный доклад документе.

При этом британские депутаты отмечают, что часть информации, с которой им удалось ознакомиться, классифицируется как секретная, поэтому опубликовать ее не получится.
Новость
В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Тем не менее из документа можно составить общее впечатление о том, какой в Лондоне видят роль Москвы. «Сменяющие друг друга (британские.— “Ъ”) правительства с распростертыми объятиями приветствовали (российских.— “Ъ”) олигархов и их деньги, предоставляли им возможность отмывать незаконно полученные средства и обеспечивали связями на самом высоком уровне, включая доступ к британским компаниям и политикам», — полагают в парламентском комитете по деятельности служб разведки и безопасности.

В документе отмечается: «Великобритания является одной из главных целей российской разведки на Западе, особенно учитывая твердую позицию Великобритании против недавней российской агрессии и ответ на атаку в Солсбери, к которому под руководством Британии присоединилось международное сообщество». Там же говорится, что Великобритания является мишенью для «российской дезинформации».

Вмешательство непосредственно в выборный процесс в Великобритании, по мнению авторов доклада, российским хакерам затруднил тот факт, что британцы до сих пор пользуются бумажными бюллетенями, и их подсчет ведется вручную.
Новость
Российских хакеров заподозрили в атаке на работающих удаленно американцев

Но не менее опасным, по их мнению, можно считать антиевропейски настроенные государственные СМИ RT и Sputnik, а также использование ботов и троллей в социальных сетях и на различных сайтах. Авторы документа упоминают «заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года».

О существовании некоего доклада о России, переданного британскими спецслужбами правительству, говорили еще в прошлом году. В нем якобы содержалась информация о влиянии Москвы на итоги референдума 2016 года об отношениях с ЕС и о финансировании россиянами предвыборной кампании консерваторов. Однако публиковать документ до декабрьских парламентских выборов премьер Борис Джонсон категорически отказался. Обвинения в попытках скрыть тем самым российское вмешательство премьер назвал «ерундой вроде сказок о Бермудском треугольнике».

В опубликованной во вторник версии доклада доказательств вмешательства в референдум 2016 года нет — степень вмешательства, как отмечают авторы документа, неизвестна.
Новость
Меркель заявила, что атаки «российских хакеров» являются стратегией войны

Британские СМИ уже назвали доклад свидетельством «первого постсоветского вмешательства в западные демократические выборы». На самом деле тема российского вмешательства в политические процессы на Западе активно обсуждается с 2014 года на фоне кризиса в российско-европейских отношениях. В частности, западные страны обвиняют российских хакеров в попытках повлиять на технические аспекты голосования или украсть какую-либо информацию, а российские СМИ и пользователей соцсетей — в попытках манипулировать общественным мнением. Как заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, уже в эту среду он обсудит «российское влияние в Европе» со своим британским коллегой Домиником Раабом.

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Галина Дудина

 Почему Путин уволил Сергея Фургала на самом деле
Эпидемия коронавируса не только распространяется, но и возвращается
В Кремле назвали причины выбора Дегтярева на замену Фургала
Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно
Песков прокомментировал фото Кадырова с пулеметами
Туристы могут остаться без экономного пляжного отдыха в Турции
С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка
Как выглядят самые смешные снимки животных (фото)
Грета Тунберг получила премию в €1 млн от нефтяного магната
Gnezdo.ru
Самая красивая девочка повзрослела: ее не узнать
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Данные россиян утекли в сеть. Вот чем это грозит Подвели бесплатные VPN-сервисы
Горячие темы на Авто
Женский и мужской взгляд на бабло 189
Откуда у нас корона? 99
И Ленин, и Сталин были бы в пролете 88
Подскажите неразумной 87
Кино
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии В рамках фестиваля в Таормине при участии кинодивы была представлена документальная лента «Преданность»
Новости партнеров
Такой явки не было уже давно: почти 70% пришли сказать свое мнение
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Навальный назвал позором Родины участника Отечественной войны
Такую обиду ветеранов терпеть нельзя – их назвали позором Родины
Популярные темы на «Детях»
Так возможно? 310
Муж-домосед, что делать? :( 283
Сколько принято скорбеть? 138
Садик... 135
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь