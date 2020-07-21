14:34 (мск), источник: Коммерсантъ
«Великобритания является одной из главных целей российской разведки»
В Лондоне обнародован доклад о «вмешательстве Москвы».
Британский парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал во вторник доклад о роли и деятельности России. В нем депутаты со ссылкой на расследование, начатое их предшественниками из прошлого состава парламента, утверждают: Россия неоднократно пыталась вмешиваться в политические процессы в Британии, а британское правительство недооценило эту угрозу и оставило ее без достойного ответа. В Кремле тем временем заявили: «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах».
«Российское влияние в Британии — это новая нормальность», — говорится в сопровождающем обнародованный доклад документе.
Тем не менее из документа можно составить общее впечатление о том, какой в Лондоне видят роль Москвы. «Сменяющие друг друга (британские.— “Ъ”) правительства с распростертыми объятиями приветствовали (российских.— “Ъ”) олигархов и их деньги, предоставляли им возможность отмывать незаконно полученные средства и обеспечивали связями на самом высоком уровне, включая доступ к британским компаниям и политикам», — полагают в парламентском комитете по деятельности служб разведки и безопасности.
В документе отмечается: «Великобритания является одной из главных целей российской разведки на Западе, особенно учитывая твердую позицию Великобритании против недавней российской агрессии и ответ на атаку в Солсбери, к которому под руководством Британии присоединилось международное сообщество». Там же говорится, что Великобритания является мишенью для «российской дезинформации».
Но не менее опасным, по их мнению, можно считать антиевропейски настроенные государственные СМИ RT и Sputnik, а также использование ботов и троллей в социальных сетях и на различных сайтах. Авторы документа упоминают «заслуживающие доверие комментарии из открытых источников, выдвигающих в качестве предположения то, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года».
О существовании некоего доклада о России, переданного британскими спецслужбами правительству, говорили еще в прошлом году. В нем якобы содержалась информация о влиянии Москвы на итоги референдума 2016 года об отношениях с ЕС и о финансировании россиянами предвыборной кампании консерваторов. Однако публиковать документ до декабрьских парламентских выборов премьер Борис Джонсон категорически отказался. Обвинения в попытках скрыть тем самым российское вмешательство премьер назвал «ерундой вроде сказок о Бермудском треугольнике».
Британские СМИ уже назвали доклад свидетельством «первого постсоветского вмешательства в западные демократические выборы». На самом деле тема российского вмешательства в политические процессы на Западе активно обсуждается с 2014 года на фоне кризиса в
«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — заявил во вторник
Галина Дудина