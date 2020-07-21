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16:16 (мск), источник: Фонтанка

США подготовили санкции для «Уютного медведя»

Американские власти хотят наказать российских хакеров за кражу данных о вакцине.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:42 MSK, 21.07
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Источник: Reuters

Законопроект о санкциях против российских хакеров, якобы пытавшихся выкрасть результаты исследований вакцин против COVID-19, внесен 21 июля в конгресс США. Документ подготовлен лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти. Он предлагает стандартный набор ограничений: запрет въезда в США и блокировку активов.

«Мы видим, что другие страны, например Китай, используют этот вирус [коронавирус] с целью получения политических преимуществ. Мы не допустим, чтобы китайские, русские или какие-либо другие хакеры эксплуатировали принадлежащие нам инновации», — цитирует слова Маккарти The Bell.

Напомним, ранее спецслужбы Канады, Великобритании и США обвинили Россию в попытке украсть разработки вакцин против коронавируса. Подозревают они группировку кибершпионажа APT29 (Cozy Bear — «Уютный медведь»), которую считают связанной с российской Службой внешней разведки. Россия все обвинения отрицала и заявляла, что похищать такие разработки нет необходимости, поскольку российские вакцины находятся в высокой степени готовности.

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