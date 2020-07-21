Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июляВенчание на царство Михаила Романова, первая в истории высадка на Луну и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
18:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин заменил май июлем

Президент утвердил цели национального развития до 2030 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин утвердил новые национальные цели, которые должны стать ориентиром для правительства на ближайшие десять лет, — теперь исходя из них Белый дом должен скорректировать к 30 октября нацпроекты. Так, планируется к 2030 году обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых (впрочем, уже без задачи по вхождению России в топ-5 крупнейших экономик мира), обеспечить рост инвестиций в основной капитал и экспорта несерьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с текущим кризисным годом. Во многом документ откладывает на шесть лет достижение целей, заявленных еще два года назад, например, по вводу 120 млн кв. м жилья и повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Новые ориентиры до 2030 года, исходя из которых правительство должно перезапустить реализуемые сейчас нацпроекты, уже утверждены — сегодня опубликован указ президента о национальных целях развития страны, который должен заменить аналогичный «майский» указ двухлетней давности.

Напомним, о пересмотре и фактическом продлении на шесть лет нацпроектов было объявлено еще на прошлой неделе. Тогда обновленными приоритетами были названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

По сравнению с указом о национальных целях 2018 года список задач существенно сократился — они поставлены в рамках пяти новых приоритетных направлений вместо заявленных ранее двенадцати.

Исходя из новых задач правительство должно скорректировать нацпроекты к 30 октября.

Как следует из обновленного документа, из списка целей исчезли задачи по вхождению России в пятерку крупнейших экономик мира и обеспечению «целевого» уровня инфляции не выше 4% — вместо этого остается требование обеспечить к 2030 году темпы роста ВВП выше среднемировых «при сохранении макроэкономической стабильности».

Новость
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Часть экономических показателей будет зависеть от результатов текущего, кризисного года — так, реальный рост инвестиций в основной капитал к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, как и рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

В социальной сфере, согласно указу, к 2030 году правительство должно обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет — ранее указ предусматривал достижение этого показателя к 2024 году, а к 2030 году он должен был составить 80 лет. Достижение многих других целей также сдвигается на шесть лет — так, к 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, сократить бедность вдвое по сравнению с 2017 годом (6,6%). К этому же времени вместо 2024 года планируется выполнить показатели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вводу не менее 120 млн кв. м жилья, росту числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек, а также доведению доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, в крупнейших городских агломерациях до 85%.

Более амбициозными стали цели в экологической сфере — так, к 2030 году система обращения с твердыми коммунальными отходами должна обеспечивать сортировку 100% бытового мусора и снижение в два раза объема отходов, которые направляются на полигоны. В два раза необходимо снизить выбросы веществ, «оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека», — ранее говорилось о сокращении уровня выбросов на 20% в наиболее загрязненных городах.

Евгения Крючкова

 Почему Путин уволил Сергея Фургала на самом деле
Эпидемия коронавируса не только распространяется, но и возвращается
В Кремле назвали причины выбора Дегтярева на замену Фургала
Автобус с заложниками захвачен в украинском Луцке. Что известно
Испания заявила об увеличении числа заражений COVID-19 на 400%
С 1 августа повысят пенсии. Кому положена прибавка
Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи
Как выглядят самые смешные снимки животных (фото)
Песков прокомментировал фото Кадырова с пулеметами
Здоровье
Как растет пенис И можно ли на этот процесс как-то повлиять.
Hi-Tech
Зачем россияне скупают желтые советские часы Что в них ценного?
Авто
Старую Tesla продают по цене 38 электрокаров Model 3 Это последний из всех выпущенных родстеров американской марки — и он в отличном состоянии
Кино
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии В рамках фестиваля в Таормине при участии кинодивы была представлена документальная лента «Преданность»
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Популярные темы на «Детях»
Так возможно? 330
Положительный анализ на корону 178
Сколько принято скорбеть? 154
Садик... 143
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь