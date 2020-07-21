18:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Владимир Путин заменил май июлем
Президент утвердил цели национального развития до 2030 года.
Президент Владимир Путин утвердил новые национальные цели, которые должны стать ориентиром для правительства на ближайшие десять лет, — теперь исходя из них Белый дом должен скорректировать к 30 октября нацпроекты. Так, планируется к 2030 году обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых (впрочем, уже без задачи по вхождению России в топ-5 крупнейших экономик мира), обеспечить рост инвестиций в основной капитал и экспорта несерьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с текущим кризисным годом. Во многом документ откладывает на шесть лет достижение целей, заявленных еще два года назад, например, по вводу 120 млн кв. м жилья и повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Новые ориентиры до 2030 года, исходя из которых правительство должно перезапустить реализуемые сейчас нацпроекты, уже утверждены — сегодня опубликован указ президента о национальных целях развития страны, который должен заменить аналогичный «майский» указ двухлетней давности.
Напомним, о пересмотре и фактическом продлении на шесть лет нацпроектов было объявлено еще на прошлой неделе. Тогда обновленными приоритетами были названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.
Исходя из новых задач правительство должно скорректировать нацпроекты к 30 октября.
Как следует из обновленного документа, из списка целей исчезли задачи по вхождению России в пятерку крупнейших экономик мира и обеспечению «целевого» уровня инфляции не выше 4% — вместо этого остается требование обеспечить к 2030 году темпы роста ВВП выше среднемировых «при сохранении макроэкономической стабильности».
Часть экономических показателей будет зависеть от результатов текущего, кризисного года — так, реальный рост инвестиций в основной капитал к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, как и рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
В социальной сфере, согласно указу, к 2030 году правительство должно обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет — ранее указ предусматривал достижение этого показателя к 2024 году, а к 2030 году он должен был составить 80 лет. Достижение многих других целей также сдвигается на шесть лет — так, к 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, сократить бедность вдвое по сравнению с 2017 годом (6,6%). К этому же времени вместо 2024 года планируется выполнить показатели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, вводу не менее 120 млн кв. м жилья, росту числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек, а также доведению доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, в крупнейших городских агломерациях до 85%.
Более амбициозными стали цели в экологической сфере — так, к 2030 году система обращения с твердыми коммунальными отходами должна обеспечивать сортировку 100% бытового мусора и снижение в два раза объема отходов, которые направляются на полигоны. В два раза необходимо снизить выбросы веществ, «оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека», — ранее говорилось о сокращении уровня выбросов на 20% в наиболее загрязненных городах.
Евгения Крючкова