Зеленский удалил опубликованный по требованию захватчика автобуса пост

Сразу после штурма силовиков, задержания злоумышленника и освобождения заложников со страницы украинского президента исчезло видео, на котором Зеленский призывает всех смотреть фильм «Земляне».
«Фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем», — сказал в видеообращении Зеленский.
Данная картина является документальной и рассказывает о проблемах экологии, эксплуатации животных с целью наживы, создания одежды и ради развлечения.
Днем 21 июля в украинском Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Злоумышленник сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил о наличии взрывчатки и оружия.
Мужчина выразил недовольство ситуацией в стране, а в соцсетях потребовал от депутатов, прокуроров, судей и министров признать себя террористами. Кроме того, от Зеленского требовалось записать видеообращение с призывом посмотреть фильм.
По данным СМИ, настоящим именем захватчика является Максим Кривош, мужчина имеет две судимости за тяжкие преступления.
С момента захвата заложников Кривош несколько раз открывал огонь в сторону правоохранителей. После разговора с Зеленским и появления видеообращения президента, он отпустил заложников и сдался.
Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. По данным МВД, у мужчины было несколько сообщников. Взрывных устройств в автобусе не обнаружено.