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21 июля, источник: Известия

Зеленский удалил опубликованный по требованию захватчика автобуса пост

Президент Украины Владимир Зеленский удалил видеообращение, размещенное в Facebook по требованию Максима Кривоша — мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке.

Источник: Reuters

Сразу после штурма силовиков, задержания злоумышленника и освобождения заложников со страницы украинского президента исчезло видео, на котором Зеленский призывает всех смотреть фильм «Земляне».

«Фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем», — сказал в видеообращении Зеленский.

Данная картина является документальной и рассказывает о проблемах экологии, эксплуатации животных с целью наживы, создания одежды и ради развлечения.

Днем 21 июля в украинском Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Злоумышленник сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил о наличии взрывчатки и оружия.

Мужчина выразил недовольство ситуацией в стране, а в соцсетях потребовал от депутатов, прокуроров, судей и министров признать себя террористами. Кроме того, от Зеленского требовалось записать видеообращение с призывом посмотреть фильм.

По данным СМИ, настоящим именем захватчика является Максим Кривош, мужчина имеет две судимости за тяжкие преступления.

С момента захвата заложников Кривош несколько раз открывал огонь в сторону правоохранителей. После разговора с Зеленским и появления видеообращения президента, он отпустил заложников и сдался.

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. По данным МВД, у мужчины было несколько сообщников. Взрывных устройств в автобусе не обнаружено.

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