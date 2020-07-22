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00:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, атака была совершена в 22:30 (21:30 мск), в результате азербайджанские военные понесли потери.

«Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет», — написала госпожа Степанян в Facebook.

Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Инциденты на этом участке не редкость, но сравнимый по масштабу был лишь в 2016 году. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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