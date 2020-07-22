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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Дегтярев ответил на призывы уйти в отставку: не уйду, надо работать

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на требования митингующих, которые накануне скандировали призыв «Дегтярев, уходи!». Новый глава края сказал, что не уйдет, так как «работать надо».

Источник: РИА "Новости"

«Те, кто кричит “Дегтярев, уходи!”, не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев в видеообращении, которое он записал в Instagram, когда шел на работу.

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По его словам, отношение народа не измеряется митингами. Он сообщил, что готов завоевывать доверие жителей края каждодневной работой, открытостью и общением. Михаил Дегтярев сказал, что уедет, если бывшего губернатора Сергея Фургала оправдают и он пойдет на выборы в 2021 году. По его словам, митинги в поддержку Фургала — это «справедливый гнев». «Людям по-живому резанули, задержали их губернатора», — сказал Михаил Дегтярев. По его словам, ЛДПР не согласна с задержанием и будет защищать Сергея Фургала.

Он также заявил, что будет ориентироваться на опыт своих предшественников на посту главы региона.

20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Бывший глава региона Сергей Фургал был отстранен в связи с утратой доверия. 21 июля Дегтярев прибыл в регион, в этот же день в Хабаровске прошла очередная акция протеста.

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