Мишустин назвал пять базовых ценностей правительства

11:04 (мск), источник: Daily Storm
Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Первое — это выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия.
«Далее: подавать пример этичного поведения. Далее: работать, невзирая на ведомственные границы и команды. И очень важно: результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — заявил Мишустин.
После этого Мишустин поблагодарил предыдущее правительство Дмитрия Медведева за создание солидного резерва.
«В России заболело семьсот девяносто тысяч человек. К сожалению, почти двенадцать с половиной тысяч жизней спасти не удалось. И каждая из этих смертей — трагедия. Я глубоко соболезную родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой страшной инфекции», — добавил
Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году, первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. С тех пор до 2012 года включительно в апреле с докладами в Госдуме выступал Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьера, в 2013—2019 годах — Дмитрий Медведев. В этом году данное мероприятие изначально также планировалось на апрель, но было перенесено
Александр Слабиев