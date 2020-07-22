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11:04 (мск), источник: Daily Storm

Мишустин назвал пять базовых ценностей правительства

Премьер-министр впервые выступил в Госдуме с отчетом.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр России Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год. Он назвал пять основных принципов работы правительства. Это ориентирование на потребности людей, открытость, этичное поведение, совместная работа и верховенство результата над процедурами. Мишустин также выразил соболезнование родственникам умерших от коронавирусной инфекции.

Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Первое — это выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия.
Михаил Мишустин

«Далее: подавать пример этичного поведения. Далее: работать, невзирая на ведомственные границы и команды. И очень важно: результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», — заявил Мишустин.

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После этого Мишустин поблагодарил предыдущее правительство Дмитрия Медведева за создание солидного резерва.

«В России заболело семьсот девяносто тысяч человек. К сожалению, почти двенадцать с половиной тысяч жизней спасти не удалось. И каждая из этих смертей — трагедия. Я глубоко соболезную родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой страшной инфекции», — добавил премьер-министр России.

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году, первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. С тех пор до 2012 года включительно в апреле с докладами в Госдуме выступал Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьера, в 2013—2019 годах — Дмитрий Медведев. В этом году данное мероприятие изначально также планировалось на апрель, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Александр Слабиев

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 Мишустин назвал пять базовых ценностей правительства
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