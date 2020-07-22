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11:12 (мск), источник: РИА Новости

Правительство вернет туристам часть затрат при отдыхе в ряде регионов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство РФ вернет туристам по 5−15 тысяч рублей при отдыхе в ряде регионов страны, уже выделило для этого 15 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РИА Новости

Выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе правительства за 2019 год, он отметил, что туристическая отрасль сегодня оказалась в сложном положении, и нужно не только поддержать ее, но и обеспечить условия для динамичного развития.

Мишустин напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

«А на прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура», — сказал премьер.

Где отдохнуть этим летом
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