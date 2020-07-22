Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

«На армяно-азербайджанской границе в ночь на 22 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. На отдельных участках границы противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия семь раз, произведя по армянским позициям 20 выстрелов», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
По ее словам, обстреляны были опорные пункты армянской армии у сел Зил, Айгепар, Чапни, Паруйр Севак, Ерасх, Зангакатун.
В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, обстреляны позиции азербайджанской армии. «Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 38 раз», — уточнили в пресс-службе.
Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Это столкновение стало крупнейшим с момента острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.