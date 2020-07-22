Жириновский: Фургал хотел уйти в отставку до ареста

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию», — сказал Жириновский во время выступления в Госдуме.
Он сообщил, что в ЛДПР «с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность».
«Я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия и, возможно, дело каким-то образом будет закрыто. Но пока край должен развиваться, руководитель должен находиться на месте», — сказал Владимир Жириновский. Он попросил жителей края поддержать нового губернатора.
Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого пригрозил уходом партии из Госдумы. В Хабаровске начались акции протеста. 20 июля президент Владимир Путин отстранил Фургала в связи с утратой доверия. Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.