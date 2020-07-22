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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Жириновский: Фургал хотел уйти в отставку до ареста

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до ареста хотел прилететь в Москву и подать заявление об отставке по собственному желанию. Фургал, член ЛДПР, арестован по делу об организации двух убийств и покушении на убийство.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию», — сказал Жириновский во время выступления в Госдуме.

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Он сообщил, что в ЛДПР «с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность».

«Я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия и, возможно, дело каким-то образом будет закрыто. Но пока край должен развиваться, руководитель должен находиться на месте», — сказал Владимир Жириновский. Он попросил жителей края поддержать нового губернатора.

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого пригрозил уходом партии из Госдумы. В Хабаровске начались акции протеста. 20 июля президент Владимир Путин отстранил Фургала в связи с утратой доверия. Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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