21:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Хьюстон, у Китая проблемы
США закрыли консульство КНР в Техасе и обвинили Пекин в кибершпионаже.
Вашингтон встал на путь дипломатической войны с Пекином. Как заявили в среду в Госдепартаменте США, американские власти потребовали от КНР закрыть диппредставительство в Хьюстоне (штат Техас). Причиной, как сообщают в ведомстве, стала необходимость «защиты интеллектуальной собственности и личных данных американцев». В МИД Китая назвали этот шаг «беспрецедентной эскалацией» отношений и заявили, что в ответ могут закрыть консульство США в Ухане. Впрочем, похоже, что на этот шаг готовы пойти и сами американцы.
«Вопиющее поведение»
По данным китайских СМИ, американские власти дали 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне и сообщили об этом Пекину накануне. Утром в среду по московскому времени в Twitter появилось видео, на котором сотрудники диппредставительства сжигают на заднем дворе в мусорных баках бумагу (предположительно, документы). Вскоре о происшествии сообщили в полиции Хьюстона. «Не похоже, что это было внезапное возгорание, и доступа к зданию мы не получили, — сообщил глава пожарной службы Хьюстона Сэм Пена.— Стоим и наблюдаем».
Официальное подтверждение решения властей США поступило чуть позднее в среду. «Мы направили требование о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев», — сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. Впрочем, судя по заявлению, это стало не единственной причиной. Госпожа Ортагус также добавила: «Мы не собираемся мириться с нарушением КНР нашего суверенитета и запугиванием нашего народа, точно так же, как мы не мирились с недобросовестными торговыми практиками КНР, кражей американских рабочих мест и другим вопиющим поведением».
В ответ на вопрос, какой сигнал посылают США, закрывая китайское консульство, советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила:
«Я думаю, президент очень ясно дал понять, что недоволен Китаем, недоволен тем фактом, что китайский вирус распространился на эту страну и по всему миру, а от Китая поступало очень мало информации, честности и прозрачности».
«Мы до сих пор не получаем информацию из Китая. Мы до сих пор не знаем числа случаев, числа смертей и так далее», — добавила она.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал американские власти пересмотреть свое решение, потому что Пекин может «ответить решительными контрмерами» — в частности, закрыть американское консульство в Ухане.
При этом вечером агентство AP со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Трампа заявило: американские власти сами приняли решение не возобновлять работу консульства в Ухане, приостановленную в январе на фоне распространения нового коронавируса. По словам источника, такой шаг объясняется стремлением Вашингтона предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР.
«Постыдный клуб наций»
О каких конкретных фактах кражи интеллектуальной собственности идет речь, американские власти в среду не уточняли. Во вторник, однако, на сайте Министерства юстиции США появилась информация о том, что двум китайским гражданам предъявлено обвинение во взломе компьютерных систем сотен организаций, в том числе правительственных. Именно оно могло стать поводом для более решительных мер в отношении Китая со стороны американского правительства.
В заявлении отмечено: кибератаки были «нацелены на интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию, включая исследование COVID-19». При этом указывается, что порой хакеры действовали исходя из собственной выгоды, но во многих случаях — по поручению китайских спецслужб или правительства.
В январе они следили за неназванной массачусетской биотехнологической фирмой, которая исследует возможные способы лечения COVID-19, а также взломали ресурсы компании в Мэриленде, после того как ее руководство объявило об исследованиях по разработке вакцины. Впрочем, шпионили они не только за американскими компаниями, которые занимаются разработкой высокотехнологичной продукции. В списке стран, чьи фирмы подверглись атакам, оказались также Австралия, Бельгия, Германия, Япония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания. Согласно обвинению, китайские хакеры шпионили за этими компаниями более десяти лет.
Не обошлось в этом заявлении и без упоминания некоторых других стран, которые, по мнению американских властей, занимаются кибершпионажем.
«Теперь Китай, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, занял свое место в этом постыдном клубе наций, которые предоставляют убежище для киберпреступников», — отмечается на сайте Министерства юстиции США.
Напомним, что на прошлой неделе США, Великобритания и Канада также обвинили российских хакеров в попытке похитить у них данные об исследованиях вакцины против COVID-19. По их мнению, это та самая группа хакеров, которая была замешана во взломе учетных записей электронной почты демократов во время президентских выборов в США в 2016 году.
Антикитайская коалиция
На одном закрытии китайского консульства в США, похоже, останавливаться не собираются. В среду американский сенатор, председатель Комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Рич заявил, что намерен обнародовать новый законопроект, нацеленный на урегулирование «проблемных вопросов» в отношениях Пекина и Вашингтона (в частности, касающихся кражи интеллектуальной собственности). Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.
Так, в случае принятия инициативы правительство США должно будет представлять Конгрессу отчет со списком китайских компаний, которые представляют угрозу для национальной безопасности или экономики США.
Бороться против Китая в одиночку в США явно не намерены. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео на
Марина Коваленко