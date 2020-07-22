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22:49 (мск), источник: ТАСС

Госдеп заявил, что прогресс в отношениях с РФ практически невозможен

При этом первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн отметил, что в этом виновата Москва.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США утверждает, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона на нынешнем этапе фактически невозможен по вине России.

«Недавние шаги, которые мы (американские власти — прим. ТАСС) делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами», — заявил в среду первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Он выступил в среду в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены американо-китайским отношениям.

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