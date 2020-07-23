Тень холодной войны: в США арестовали китайских ученых, консульству КНР в Сан-Франциско грозит закрытие
Война консульств Китая и США набирает обороты: Дональд Трамп не исключает, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне (штат Техас) могут быть закрыты и другие, в частности, в калифорнийском Сан-Франциско. Власти США считают, что там скрывается ученая, работавшая на армию КНР.
Власти США считают, что в здании дипмиссии КНР в Сан-Франциско скрывается китайская ученая-биолог Цзюань Тан, работавшая в Университете Калифорнии и заподозренная в манипуляциях с американской визой и связях с китайскими военными.
В июне ФБР провело с ней беседу. Тан утверждала, что никогда не служила в армии КНР, однако, по словам спецслужб, они располагают фотографиями Тан в военной форме. Также в ходе обыска в ее доме были обнаружены дополнительные доказательства ее связи с вооруженными силами КНР.
Прокуроры США считают, что Цзюань Тан успела скрыться в здании китайского консульства. По запросу генпрокуратуры арестованы несколько других китайских ученых, подозреваемых в мошенничестве с визами.
Китай назвал действия американских властей политической провокацией. Наблюдатели предупреждают, что эскалация конфликта обретает серьезный характер, и сравнивают ситуацию с холодной войной.
Почему закрывают конульство КНР в Хьюстоне
Накануне американские власти потребовали от КНР в течение 72 часов закрыть свое представительство в Хьюстоне, штат Техас. Перед этим США заявили, что китайские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины против Covid-19.
Обвинительный акт, обнародованный министерством юстиции США, касается двоих граждан КНР, которые, по утверждению минюста, взломали компьютерные сервера лабораторий, ищущих средство для победы над коронавирусом, а также при господдержке от Китая пытались совершить и другие кражи.
В Пекине обвинили Вашингтон в политической провокации.
МИД Китая устами своего представителя Ван Веньбиня назвал требование закрыть консульство возмутительным и неоправданным, но Госдепартамент США настаивает, что это решение принято «ради защиты американской интеллектуальной собственности».
В соцсетях появились видеозаписи того, как люди жгут бумаги во дворике хьюстонского консульства.
Пандемия коронавируса, который Трамп в начале кризиса называл не иначе как «китайский вирус», совпала со значительным ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином, а в чем-то и стала одной из его причин. Частично из-за того, что Дональд Трамп, как говорят критики, пытается переложить ответственность за размах эпидемии в своей стране (США лидируют в мире по числу случаев Covid-19, далеко обогнав сам Китай) на страну, где началась эпидемия — но не только.
Коммунистическое правительство КНР именно в эти месяцы усилило нажим на Гонконг, по сути отказавшись от принципа «одна страна — две системы», и расширило систему принудительных лагерей для мусульман в Синцзяне — все это заставило Вашингтон говорить о новых нарушениях прав человека.
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Госсекретарь США Майк Помпео уже несколько недель ведет дипломатическое наступление на Пекин и открыто заявляет, что хочет собрать антикитайскую коалицию западных стран.
Во время визита в Лондон Помпео убеждал Бориса Джонсона закрыть китайской Huawei доступ к строительству сетей 5G в Британии, называл Китай агрессором и обвинял в сборе личных данных всех западных пользователей произведенных в Китае смартфонов и программного обеспечения.
Дональд Трамп, который уже начал вести предвыборную кампанию, в твитах и выступлениях часто атакует не только правительство, но и вообще все китайское. Популярную соцсеть TikTok, насчитывающую миллиарды пользователей, президент США пригрозил запретить в США, поскольку она принадлежит китайской компании.
Ответить за Гонконг
Трамп готовится в ближайшее время одобрить новые санкции против Китаяиз-за введения Пекином закона о безопасности в Гонконге, по которому фактически силовые ведомства материкового Китая, подчиняющиеся Компартии, получают карт-бланш на действия внутри гонконгской автономии.
США лишают Гонконг статуса особого благоприятствования, что может подорвать роль Гонконга как мирового финансового хаба.
Нам бы очень хотелось сохранения свобод в Гонконге, но если не получится, мы заставим китайскую компартию ответить за это.
Если санкции коснутся китайских банков, это чревато валютной войной вдобавок к торговой, которая уже длится около двух лет.
Последним раундом в экспортно-импортной войне стал отказ китайских госкомпаний закупать сою и свинину у американских фермеров: дополнительные закупки на миллиарды долларов были частью американо-китайского соглашения, которое должно было помочь Трампу выровнять перекосы в торговом балансе между странами. В 2018 году, обвинив Китай в том, что он продает Америке значительно больше товаров, чем покупает у нее, президент США ввел запретительные тарифы на китайский импорт.
Сейчас примирительное соглашение, достигнутое американскими и китайскими чиновниками на долгих переговорах, практически не действует.
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