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15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тень холодной войны: в США арестовали китайских ученых, консульству КНР в Сан-Франциско грозит закрытие

Война консульств Китая и США набирает обороты: Дональд Трамп не исключает, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне (штат Техас) могут быть закрыты и другие, в частности, в калифорнийском Сан-Франциско. Власти США считают, что там скрывается ученая, работавшая на армию КНР.

Источник: AFP 2020
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Власти США считают, что в здании дипмиссии КНР в Сан-Франциско скрывается китайская ученая-биолог Цзюань Тан, работавшая в Университете Калифорнии и заподозренная в манипуляциях с американской визой и связях с китайскими военными.

В июне ФБР провело с ней беседу. Тан утверждала, что никогда не служила в армии КНР, однако, по словам спецслужб, они располагают фотографиями Тан в военной форме. Также в ходе обыска в ее доме были обнаружены дополнительные доказательства ее связи с вооруженными силами КНР.

Прокуроры США считают, что Цзюань Тан успела скрыться в здании китайского консульства. По запросу генпрокуратуры арестованы несколько других китайских ученых, подозреваемых в мошенничестве с визами.
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Китай назвал действия американских властей политической провокацией. Наблюдатели предупреждают, что эскалация конфликта обретает серьезный характер, и сравнивают ситуацию с холодной войной.

Почему закрывают конульство КНР в Хьюстоне

Накануне американские власти потребовали от КНР в течение 72 часов закрыть свое представительство в Хьюстоне, штат Техас. Перед этим США заявили, что китайские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины против Covid-19.

Обвинительный акт, обнародованный министерством юстиции США, касается двоих граждан КНР, которые, по утверждению минюста, взломали компьютерные сервера лабораторий, ищущих средство для победы над коронавирусом, а также при господдержке от Китая пытались совершить и другие кражи.

В Пекине обвинили Вашингтон в политической провокации.

МИД Китая устами своего представителя Ван Веньбиня назвал требование закрыть консульство возмутительным и неоправданным, но Госдепартамент США настаивает, что это решение принято «ради защиты американской интеллектуальной собственности».

В соцсетях появились видеозаписи того, как люди жгут бумаги во дворике хьюстонского консульства.

Дым, как сообщила New York Times, был виден издалека.

Спустя пару часов после заявления Госдепа китайское правительство пригрозило предпринять зеркальные меры и закрыть консульство США в Ухане.

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Стремительное ухудшение

Пандемия коронавируса, который Трамп в начале кризиса называл не иначе как «китайский вирус», совпала со значительным ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином, а в чем-то и стала одной из его причин. Частично из-за того, что Дональд Трамп, как говорят критики, пытается переложить ответственность за размах эпидемии в своей стране (США лидируют в мире по числу случаев Covid-19, далеко обогнав сам Китай) на страну, где началась эпидемия — но не только.

Коммунистическое правительство КНР именно в эти месяцы усилило нажим на Гонконг, по сути отказавшись от принципа «одна страна — две системы», и расширило систему принудительных лагерей для мусульман в Синцзяне — все это заставило Вашингтон говорить о новых нарушениях прав человека.

Источник: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Майк Помпео уже несколько недель ведет дипломатическое наступление на Пекин и открыто заявляет, что хочет собрать антикитайскую коалицию западных стран.

Во время визита в Лондон Помпео убеждал Бориса Джонсона закрыть китайской Huawei доступ к строительству сетей 5G в Британии, называл Китай агрессором и обвинял в сборе личных данных всех западных пользователей произведенных в Китае смартфонов и программного обеспечения.

Дональд Трамп, который уже начал вести предвыборную кампанию, в твитах и выступлениях часто атакует не только правительство, но и вообще все китайское. Популярную соцсеть TikTok, насчитывающую миллиарды пользователей, президент США пригрозил запретить в США, поскольку она принадлежит китайской компании.

Ответить за Гонконг

Трамп готовится в ближайшее время одобрить новые санкции против Китая из-за введения Пекином закона о безопасности в Гонконге, по которому фактически силовые ведомства материкового Китая, подчиняющиеся Компартии, получают карт-бланш на действия внутри гонконгской автономии.

США лишают Гонконг статуса особого благоприятствования, что может подорвать роль Гонконга как мирового финансового хаба.

Нам бы очень хотелось сохранения свобод в Гонконге, но если не получится, мы заставим китайскую компартию ответить за это.
Майк Помпео
госсекретарь США
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Если санкции коснутся китайских банков, это чревато валютной войной вдобавок к торговой, которая уже длится около двух лет.

Последним раундом в экспортно-импортной войне стал отказ китайских госкомпаний закупать сою и свинину у американских фермеров: дополнительные закупки на миллиарды долларов были частью американо-китайского соглашения, которое должно было помочь Трампу выровнять перекосы в торговом балансе между странами. В 2018 году, обвинив Китай в том, что он продает Америке значительно больше товаров, чем покупает у нее, президент США ввел запретительные тарифы на китайский импорт.

Сейчас примирительное соглашение, достигнутое американскими и китайскими чиновниками на долгих переговорах, практически не действует.

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