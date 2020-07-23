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00:22 (мск), источник: ТАСС

США заявили о недопустимом поведении сотрудников консульства КНР в Хьюстоне

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн при этом признал, что компетентные органы США продолжают вести расследование, связанное с работой китайского генконсульства.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства Китая в Хьюстоне (американский штат Техас) вели себя недопустимым для дипломатов образом. Это утверждал в среду первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

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Выступая на слушаниях по американо-китайским отношениям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он заявил, что у вашингтонской администрации было три причины для выработки решения о закрытии упомянутой дипломатической миссии. «Первая сфера — упорное воровство американских технологий представителями и агентами китайского правительства. Вторая — степень, с которой такие действия предпринимаются благодаря неподобающему использованию наших систем студенческих обменов. И третья — это несовместимое со стандартной практикой дипломатии поведение китайских дипломатов в консульстве в Хьюстоне», — сказал Бигэн.

Он отказался раскрывать дальнейшие детали, пообещав американским законодателям, что эти сведения они получат вскоре от представителей спецслужб США. При этом Бигэн фактически признал, что компетентные органы США продолжают вести расследование, связанное с работой китайского генконсульства в Хьюстоне. «Исходя из целей продолжающегося процесса и продолжающегося расследования я предпочел бы оставить дальнейшие детали для такого рода дискуссии (то есть разговора за закрытыми дверями — прим. ТАСС)», — отметил первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что в отношениях Пекина и Вашингтона сохраняются и позитивные элементы.

«Китайская сторона лишь в последние несколько дней пригласила Управление по борьбе с наркотиками [США] установить присутствие в одном из наших консульств в Китае, чтобы углубить сотрудничество в пресечении торговли не только фентанилом (сильный опиоидный синтетический анальгетик — прим. ТАСС), но и исходными веществами в обход установленных ограничений», — заявил дипломат.

Он также подтвердил, что находится в регулярном контакте с китайскими должностными лицам по проблематике КНДР. «Хочу сказать, что они (китайские власти — прим. ТАСС) в полной мере добросовестны в исполнении своих обязательств в рамках международного режима санкций [в отношении Пхеньяна]», — признал Бигэн.

Вашингтон потребовал во вторник от Пекина закрыть дипмиссию в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта «односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение» двух стран. Власти Китая примут «решительные контрмеры», если США не откажутся от своего требования, предупредил Ван Вэньбинь.

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