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04:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дональд Трамп отправляет сотни федеральных агентов в американские города, охваченные насилием

Президент США Дональд Трамп намерен отправить значительные федеральные силы в американские города для подавления преступности в рамках операции «Ледженд».

Источник: AFP 2020

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что у него не остается выбора и он вынужден отправить сотни сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города, управляемые мэрами-демократами и охваченные массовыми беспорядками.

Дополнительные силы также будут переброшены в Альбукерке и Канзас-Сити. Ранее федеральные силы охраны правопорядка были направлены в Портленд. Мэр города заявил, что это лишь ухудшило и без того непростую ситуацию с протестами.

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Генеральный прокурор США Уильям Барр, присоединившийся к Трампу во время пресс-конференции, заявил, что в Канзас-Сити направлено около 200 федеральных агентов, примерно столько же будут отправлены в Чикаго, и примерно 35 агентов поедут в Альбукерке.

Правительство также выделяет более 60 млн долларов в качестве федеральных грантов, которые пойдут на найм дополнительного количества полицейских в городах, где отмечается всплеск преступности.

По словам Барра, усиление присутствия федеральных сил поддержания закона подразумевает борьбу с «классической преступностью», в отличие от переброски агентов департамента внутренней безопасности в Портленд в целях борьбы с беспорядками и уличным беззаконием.

На фоне грядущих выборов Трамп решил сделать ставку на нетерпимость к нарушениям закона.

После смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе, по всей стране прокатилась волна протестов, многие из которых переросли в беспорядки и погромы.

В то же время в некоторых крупных городах, включая Нью-Йорк, Филадельфию, Лос-Анджелес, Чикаго и Милуоки, резко вырос уровень вооруженной преступности.

Источник: AFP 2020

Президент, обвиняющий демократов в слабости и неспособности обуздать всплеск преступности, заявил: «В последние недели мы наблюдаем радикальное движение в сторону дефинансирования, разоружения и роспуска нашей полиции».

По его словам, результатом этого стал шокирующий взрывной рост количества перестрелок, убийств, насильственных смертей и прочих отвратительных насильственных преступлений.

«Эта кровавая бойня должна быть прекращена. И она будет прекращена», — добавил глава государства.

Накануне федеральные агенты применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против демонстрантов в Портленде, где волнения не стихают уже 54 дня.

Источник: AFP 2020

Для разгона демонстрантов, собравшихся у здания федерального суда, полиция применила спецсредства.

Федеральных агентов упрекают в передвижении по Портленду в полном защитном обмундировании в автомобилях без опознавательных знаков и произвольном задержании протестующих.

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Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

Мэр Чикаго Лори Лайтфут сообщила, что для усиления местной полиции в город прибудут федеральные силы.

«Мы открыты для настоящего партнерства, но мы не приемлем диктатуру», — заявила мэр на пресс-конференции и предупредила, что применение методов, использовавшихся в Портленде, недопустимо.

Трамп неоднократно упоминал проблему с вооруженным насилием в Чикаго. «Это буйство насилия шокирует общественное сознание», — сказал он в среду.

Отправке федеральных сил в Чикаго предшествовал серьезный инцидент, в результате которого не менее 14 человек получили пулевые ранения у местного похоронного бюро. Нападение связывают с разборками местных банд.

В Канзасе, куда также направляются федеральные агенты, в июне в своей кровати был застрелен спящий мальчик четырех лет по имени ЛеДженд Талиферро. Нынешняя операция по борьбе с преступностью была названа в его честь, о чем объявил Трамп.

«Ни одна мать не должна держать на руках своего мертвого ребенка, погибшего только лишь из-за того, что политики отказываются делать то, что необходимо для безопасности в их районе или в их городе», — сказал президент.

Согласно данным издания Kansas City Star, при сохранении нынешней тенденции 2020 год станет для Канзаса рекордным по количеству убийств. С начала года в Канзас-Сити были убиты 110 человек и еще 50 — в его пригородах.

В Чикаго, по сведениям местной прессы, количество убийств выросло на 34% по сравнению с прошлым годом.

Исследование, проведенное ФБР в 2018 году, показало, что уровень насильственной преступности в Альбукерке в 3,7 раза превосходит общенациональные показатели. Количество совершаемых в городе убийств и изнасилований вдвое выше, чем в среднем по стране.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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