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07:30 (мск), источник: Life.ru

Трамп назвал Путина человеком с острым умом и посоветовал Байдену проверить интеллект

По словам главы Белого дома, нельзя допустить того, чтобы американский лидер не был бы таким же.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также турецкого лидера Реджепа Эрдогана людьми с острым умом.

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома в очередной раз выразил сомнения в том, что его главный соперник на предстоящих выборах Джо Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению Трампа, демократу нужно пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.

Американский лидер заметил, что с учётом тех качеств, которые присущи лидерам других стран, президент Штатов должен быть достаточно сообразительным.

— Я могу сказать, что у Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум… Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%, — рассказал Трамп.

Он добавил, что США имеют дело с теми, кто «может сделать нечто очень плохое» с Америкой, поэтому руководить страной должен человек, который хорошо соображает. Трамп также сообщил, что он сам уже прошёл очень сложный тест для проверки своих умственных способностей и справился, как он утверждает, хорошо.

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