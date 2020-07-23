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08:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-комунальные услуги в регионе. По мнению господина Дегтярева, жители не могут платить исключительно из-за высоких тарифов.

Источник: РИА "Новости"

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — сказал господин Дегтярев (цитата по «РИА Новости»).

Господин Дегтярев добавил, что необходимо рассмотреть существующие варианты помощи населению. «У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо», — заявил он.

Президент Владимир Путин назначил господина Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Бывший глава региона Сергей Фургал был отстранен «в связи с утратой доверия». Господин Фургал был арестован по делу об организации двух убийств и покушении на убийство. 21 июля господина Дегтярева представили правительству региона.

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