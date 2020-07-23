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13:07 (мск), источник: Forbes

Вторые на Марсе: что означает отправка Китаем миссии на Красную планету

23 июля 2020 года Китай запустил в космос свой первый марсианский ровер. Амбициозная миссия обещает сделать КНР второй страной после США, чьи марсоходы оставляют следы на пыльных тропинках соседней планеты.

Источник: AFP 2020

23 июля 2020 года стартовала китайская марсианская миссия «Тяньвэнь-1». В ее составе как орбитальный зонд, так и планетоход. Аппарат должен выйти на орбиту Марса в феврале 2021 года. Через 2−3 месяца после этого посадочный модуль с ровером сядет на равнине Утопия. Орбитальный зонд продолжит обращаться вокруг планеты и начнет собственные научные наблюдения.

«Тяньвэнь» означает «вопросы к небу» (название взято из поэмы великого китайского поэта Цюй Юаня). И, судя по научному оснащению миссии, у ученых КНР есть немало вопросов к небесам.

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Пятитонная махина (такова суммарная масса всех аппаратов миссии и топлива) вооружена 13 научными приборами. Семь из них приходится на орбитальный зонд, еще шесть — на марсоход. Как орбитальный аппарат, так и ровер будут делать фотоснимки, сканировать планету с помощью радаров, измерять магнитные поля и определять химический состав марсианского грунта. Марсоход оснащен и метеорологическими приборами. Своеобразные наблюдения за «погодой за бортом» будет вести и искусственный спутник Марса. Он изучит окружающие его частицы (космическое пространство — это все-таки не полная пустота, тем более вблизи планеты).

Орбитальный зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер — на 90 марсианских суток. Впрочем, ровно на такой же срок был рассчитан американский марсоход Opportunity, проработавший более 14 лет.

Китай сделал первую попытку начать свою марсианскую программу в 2011 году.

Китайский микроспутник «Инхо-1» должен был долететь до Марса на борту российского зонда «Фобос-Грунт», но разделил печальную судьбу российской миссии.
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После этого китайские стратеги решили обходиться собственными силами. Сегодняшний запуск был произведен с космодрома Вэньчан с помощью китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»). Китайцы пошли на это, несмотря на то что до сегодняшнего дня эта ракета совершила только четыре запуска и один из них закончился катастрофой.

Интересно отметить, что китайские власти старались не привлекать внимание СМИ к запуску. О том, что окно запуска открывается 23 июля, было известно давно, однако о точной дате и времени не сообщали до последнего момента. Даже когда до старта оставалось меньше суток, о нем было известно только из официальных предупреждений морским судам об опасности, связанной с возможным падением ракеты-носителя, сообщает ресурс spaceflightnow.com. Тем не менее сам запуск транслировался китайскими телеканалами в прямом эфире.

На сегодняшний день единственной страной, чьи аппараты успешно выполняли программу на поверхности Марса, остаются США. Советские зонды разбились при посадке или, как «Марс-3» в 1971 году, потеряли связь с Землей. Не повезло и двум миссиям Европейского космического агентства.

А вот на орбите Красной планеты продуктивно работали и советские, и европейские аппараты, не говоря об американских. Отметилась успешной миссией и Индия. На этом список «марсианских держав» пока исчерпывается.

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Правда, одновременно с Китаем в него собираются войти и ОАЭ, чей аппарат «Надежда» движется к Марсу прямо сейчас. Но арабская страна запустила (а если говорить точнее, скорее уж профинансировала) только орбитальный зонд без посадочного модуля.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» — новичок в миссиях к другим небесным телам, однако китайская космическая техника в целом имеет в этом неплохой опыт. С 2007 года аппараты КНР летают к Луне. Первые два зонда были орбитальными, но уже в 2013 году на спутник Земли сел луноход «Юйту». Так Китай стал третьей державой после СССР и США, осуществившей мягкую посадку на Луну. Между прочим, с тех пор этот список так и не пополнился. Израильский зонд «Берешит» и индийский ровер «Прагьян» разбились при попытке посадки (оба в 2019 году).

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ОАЭ и Китай вступили в марсианскую гонку
В том же 2019 году Китай наконец перешел с позиции третьего догоняющего в ранг космической державы, сделавшей нечто впервые в мире. Речь идет о первой посадке на обратную сторону Луны. Ровер «Юйту-2» успешно работает там и сегодня.

После успешных лунных миссий Китай обратился к следующей цели — далекому Марсу. И это тот случай, когда политические амбиции азиатского гиганта идут на пользу всему человечеству.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

Анатолий Глянцев

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