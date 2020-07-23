11:28 (мск), источник: Daily Storm
Николай Тимофеев временно возглавил Норильск
Внеочередная сессия Совета депутатов для назначения нового градоначальника назначена на 28 июля.
Заместитель мэра Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев стал исполняющим обязанности главы города. 28 июля состоится внеочередная сессия Норильского совета депутатов, на которой будут рассмотрены вопросы назначения нового мэра и вопрос отставки бывшего градоначальника Рината Ахметчина. Об этом сообщил официальный сайт Норильска.
«С 22 июля на период до проведения внеочередной сессии Норильского городского совета депутатов исполняющим обязанности Главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам, — сказано на сайте. — Проведение внеочередной сессии Норильского городского совета депутатов, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке главы города Норильска Ахметчина Рината Вячеславовича по собственному желанию, а также назначен исполняющий полномочия главы города Норильска до избрания главы города Норильска, запланировано на 28 июля».
При этом, на официальном сайте города мэром до сих пор указан Ринат Ахметчин.
20 июля
В начале июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту халатности Ахметчина в связи с разливом топлива из аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, градоначальник не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайное происшествие, хотя был в курсе произошедшего.
29 мая произошла авария на ТЭЦ-3 в Норильске:
Александр Слабиев