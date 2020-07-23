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11:43 (мск), источник: Интерфакс

Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не собирается выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Источник: РИА "Новости"

«Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», — сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.

Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию… Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе. Те, кто так делают, себя не уважают.
Михаил Дегтярев

Чиновник также сказал, что допускает, что заболеваемость COVID-19 в регионе будет расти, коечный фонд остается почти на пределе.

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О послаблении карантинного режима, по его словам, «никакой речи быть вообще не может быть в данной ситуации», но возможны его ужесточения. Он призвал жителей края соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы «пройти этот этап без потерь»: «Каждая жизнь важна».

Фургал был задержан 9 июля, перевезен в Москву и там арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в середине 2000-х годов. С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции с требованием его освободить, вернуть или хотя бы судить в Хабаровске. Особенно многочисленными акции становятся в выходные.

20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и предложил должность врио губернатора края депутаты Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. Тот на следующий день приехал в Хабаровск. Он заявил, что готов к открытому общению с жителями, но требование уехать обратно отклонил, заявив, что ему «нужно работать».

Еще он пообещал завоевывать доверие людей «каждодневной работой, открытостью, общением», а также придать краю «тяжеловесность» в общении с федеральным центром.

Вскоре он рекомендовал хабаровчанам «вместо митингов» заняться работой и волонтерством и отметил, что голуби в городе уже «перекормлены»: «Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел».

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