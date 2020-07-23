Посол РФ заявил, что Китай почти победил эпидемию COVID-19

«В Китае эпидемия коронавируса практически побеждена, в России наблюдаем поступательное улучшение. В то же время расслабляться пока рано: от пандемии продолжают страдать многие страны, специалисты не исключают вторую волну», — подчеркнул дипломат.
Денисов отметил, что в результате кризиса РФ и Китай продемонстрировали большой запас прочности двусторонних связей. Он добавил, что российский и китайский подходы в борьбе с пандемией оказались созвучны, а страны оказали друг другу взаимную поддержку.
На пике эпидемии Китай стал для России безальтернативным источником закупки медицинских изделий и средств индивидуальной защиты в массовом масштабе.
По словам Денисова, Москва и Пекин поддерживают регулярные контакты на высшем уровне в форме телефонных разговоров. Кроме того, основные пункты политической повестки второй половины 2020 года сохраняются в рабочем графике, в том числе официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай.