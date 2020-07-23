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14:29 (мск), источник: RTVi

Джо Байден: Трамп — первый расист, которому удалось стать президентом США

Бывший вице-президент США и претендент на этот пост от Демократической партии Джо Байден считает, что Дональд Трамп — это первый расист, которому удалось победить на президентских выборах. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с избирателями.

Источник: AP 2020

«Это совершенно отвратительно, как он обращается с людьми в зависимости от их цвета кожи, происхождения и от того, откуда они родом, — заявил Байден. — Ни один президент-республиканец так не поступал. Ни один президент-демократ.

У нас были расисты, и среди них были те, кто пытался добиться избрания президентом. Он [Трамп] — первый, кто это сделал.
Джо Байден

По мнению Байдена, действия президента США ведут к разделению людей, а не к их объединению.

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Бывший вице-президент напомнил, что Трамп часто называл коронавирус, ставший причиной пандемии, «китайским вирусом», «уханьским вирусом» или даже «кунг-флу» (flu — короткое название гриппа). Это, уверен Байден, послужило причиной усиления расистского отношения к азиатам в американском обществе.

Как отмечает CNN, в начале своей предвыборной кампании Байден не называл Трампа расистом напрямую. До последнего выступления он лишь говорил, что действующий президент продвигает расистские и ксенофобные идеи.

CNN напоминает, что история США знает как минимум 12 президентов, которые владели рабами. Этот список включает первого главу государства Джорджа Вашингтона, а также Томаса Джефферсона, Джеймса Мэдисона, Джеймса Монро, Эндрю Джексона, Мартина ван Бюрена и других.

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