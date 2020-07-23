14:29 (мск), источник: RTVi
Джо Байден: Трамп — первый расист, которому удалось стать президентом США
Бывший
«Это совершенно отвратительно, как он обращается с людьми в зависимости от их цвета кожи, происхождения и от того, откуда они родом, — заявил Байден. — Ни один
У нас были расисты, и среди них были те, кто пытался добиться избрания президентом. Он [Трамп] — первый, кто это сделал.
По мнению Байдена, действия президента США ведут к разделению людей, а не к их объединению.
Бывший
Как отмечает CNN, в начале своей предвыборной кампании Байден не называл Трампа расистом напрямую. До последнего выступления он лишь говорил, что действующий президент продвигает расистские и ксенофобные идеи.
CNN напоминает, что история США знает как минимум 12 президентов, которые владели рабами. Этот список включает первого главу государства Джорджа Вашингтона, а также Томаса Джефферсона, Джеймса Мэдисона, Джеймса Монро, Эндрю Джексона, Мартина ван Бюрена и других.