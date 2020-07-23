Кремль: Дегтярев не может общаться с протестующими из-за срочных дел

Дегтярева назначили врио региона после снятия с должности губернатора Сергея Фургала, в поддержку которого ежедневно с 11 июля проходят митинги. Назначение Дегтярева протестующие восприняли отрицательно.
«Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе», — сказал Песков.
Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности.
Пресс-секретарь призвал дать Дегтяреву время на новом посту, прежде чем делать выводы о нем. «Я не стал бы какие-то обобщающие выводы делать. Очевидно, что нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки», — сказал он.
Ранее Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. По словам врио губернатора, в регионе «есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами».
Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отстранении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он приехал в регион на следующий день.