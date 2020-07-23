16:08 (мск), источник: Daily Storm
Дегтярев заявил, что ситуацию в Хабаровске могут «подогревать» иностранцы
Врио губернатора Хабаровского края в то же время назвал достойной реакцию местных жителей на арест Сергея Фургала.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью журналисту Владимиру Соловьеву сообщил: у местных властей есть сведения, что за протестами в Хабаровске могут стоять граждане иностранных государств. Также он назвал достойной реакцию местных жителей на арест
«Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане, в том числе, иностранных государств. Они увидели, что вот [появилась] легкая возможность заработать политические очки. Перейти от праведного гнева хабаровчан по поводу задержания Сергея Ивановича Фургала к политическим лозунгам, включая взаимоотношения по линии Москва — Хабаровск. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да. Но мы будем разбираться», — заявил Дегтярев.
В то же время реакцию жителей Хабаровска на арест Фургала он назвал достойной. Врио губернатора Хабаровского края также пояснил, что не будет выходить к людям, которые кричат «Дегтярев, выходи», потому что не позволяет никому диктовать себе условия.
Первые выходы хабаровчан — это абсолютно праведный гнев. Люди просто вышли, очень достойное было поведение. Людей можно понять. А то, что сейчас происходит вечером, кричат: «Дегтярев, выходи»… Прямо вот все бросил и вышел, бросив других хабаровчан, которые мне отчитываются на совещаниях! Нет, не выйду, никогда диктат не позволю.
Ранее
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля после решения президента РФ Владимира Путина отстранить с этого поста Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств в 2004—2005 годах.
21 июля Дегтярев сообщил о готовности продолжить работу с командой арестованного бывшего губернатора края. Он пообещал, что учтет в работе правительства региона обращения местных жителей и их критику. Политик затем заявил, что не собирается общаться с протестующими в Хабаровске в поддержку
Сергея Фургала задержали сотрудники СКР и ФСБ 9 июля возле его дома в Хабаровске. Басманный суд столицы арестовал Фургала до 9 сентября. Политик содержится в СИЗО «Лефортово» и виновным себя не признает. Президент РФ Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.