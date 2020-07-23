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16:08 (мск), источник: Daily Storm

Дегтярев заявил, что ситуацию в Хабаровске могут «подогревать» иностранцы

Врио губернатора Хабаровского края в то же время назвал достойной реакцию местных жителей на арест Сергея Фургала.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью журналисту Владимиру Соловьеву сообщил: у местных властей есть сведения, что за протестами в Хабаровске могут стоять граждане иностранных государств. Также он назвал достойной реакцию местных жителей на арест экс-главы региона Сергея Фургала.

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«Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане, в том числе, иностранных государств. Они увидели, что вот [появилась] легкая возможность заработать политические очки. Перейти от праведного гнева хабаровчан по поводу задержания Сергея Ивановича Фургала к политическим лозунгам, включая взаимоотношения по линии Москва — Хабаровск. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да. Но мы будем разбираться», — заявил Дегтярев.

В то же время реакцию жителей Хабаровска на арест Фургала он назвал достойной. Врио губернатора Хабаровского края также пояснил, что не будет выходить к людям, которые кричат «Дегтярев, выходи», потому что не позволяет никому диктовать себе условия.

Первые выходы хабаровчан — это абсолютно праведный гнев. Люди просто вышли, очень достойное было поведение. Людей можно понять. А то, что сейчас происходит вечером, кричат: «Дегтярев, выходи»… Прямо вот все бросил и вышел, бросив других хабаровчан, которые мне отчитываются на совещаниях! Нет, не выйду, никогда диктат не позволю.
Михаил Дегтярев
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин позвонил Дегтяреву и пообещал выделить 1,3 миллиарда рублей для помощи региону. Данные средства можно направить на «возмещение выпадающих доходов». Москва должна рассмотреть в ближайшее время предложения от региона.

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Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля после решения президента РФ Владимира Путина отстранить с этого поста Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств в 2004—2005 годах.

21 июля Дегтярев сообщил о готовности продолжить работу с командой арестованного бывшего губернатора края. Он пообещал, что учтет в работе правительства региона обращения местных жителей и их критику. Политик затем заявил, что не собирается общаться с протестующими в Хабаровске в поддержку экс-главы края Фургала.

Сергея Фургала задержали сотрудники СКР и ФСБ 9 июля возле его дома в Хабаровске. Басманный суд столицы арестовал Фургала до 9 сентября. Политик содержится в СИЗО «Лефортово» и виновным себя не признает. Президент РФ Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

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 Дегтярев заявил, что ситуацию в Хабаровске могут «подогревать» иностранцы
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