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16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет федерации в сентябре могут покинуть Морозов и Федоров

В сентябре Совет федерации (СФ) покинут первый вице-спикер Николай Федоров (представляет Чувашию) и сенатор от Татарстана, начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. О возможном уходе еще пяти сенаторов ранее сообщил РБК. Спикер СФ Валентина Матвиенко подтвердила, что верхнюю палату парламента могут покинуть 5−7 сенаторов, но решение остается за регионами.

Источник: Reuters

«Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ», — сказал собеседник агентства. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил еще один источник.

Морозов подтвердил агентству возможность ухода. Он планирует избираться в Госдуму. «Да, правда», — ответил сенатор на вопрос, действительно ли он баллотируется в Госдуму и планирует в случае победы уйти из СФ в сентябре.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), а также из Совфеда уйдут пять сенаторов: представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. В той или иной мере эту информацию подтвердили трое — Клинцевич, Марков и Александров.

Матвиенко заявила, что состав палаты всегда обновляется в разной степени.

Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдет обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5−7 сенаторов могут закончить свою работу.
Валентина Матвиенко

Отметим, что 23 июля комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить закон, который позволяет проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней. Таким образом, новый порядок может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Госдуму.

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