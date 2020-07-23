16:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Совет федерации в сентябре могут покинуть Морозов и Федоров
В сентябре Совет федерации (СФ) покинут первый
«Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ», — сказал собеседник агентства. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил еще один источник.
Морозов подтвердил агентству возможность ухода. Он планирует избираться в Госдуму. «Да, правда», — ответил сенатор на вопрос, действительно ли он баллотируется в Госдуму и планирует в случае победы уйти из СФ в сентябре.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), а также из Совфеда уйдут пять сенаторов: представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. В той или иной мере эту информацию подтвердили трое — Клинцевич, Марков и Александров.
Матвиенко заявила, что состав палаты всегда обновляется в разной степени.
Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз
по-разному,иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдет обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5−7 сенаторов могут закончить свою работу.
Отметим, что 23 июля комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить закон, который позволяет проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней. Таким образом, новый порядок может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Госдуму.