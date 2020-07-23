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16:50 (мск), источник: Daily Storm

Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Также Кадыров сообщил о своем переводе из структур МВД в Росгвардию, за что поблагодарил главу Национальной Гвардии Виктора Золотова. Он объяснил опубликованную ранее фотографию с пулеметами: по его словам, это оружие Росгвардии и оно хранится по всем правилам. Фотография была сделана во время проверки Кадыровым условий хранения оружия.

Источник: Рамзан Кадыров

«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке “смирно”. Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — сообщил Кадыров на своей странице в соцсети.

Также глава Чечни объяснил происхождение фотографии с пулеметами, которую он опубликовал в своем Telegram-канале в ответ на сообщение о введение против него американских санкций. Запечатленные на фотографии пулеметы принадлежат Росгвардии и это законное оружие. По его словам, он сам «военный человек» и периодически проверяет условия его хранения. Снимок был сделан во время одной из таких проверок.

«Также выражаю большую благодарность дорогому брату, директору ФСВНГ [Федеральной службы войск Национальной гвардии] РФ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию. Виктор Васильевич, спасибо большое! Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие Президента России!», — написал глава Чечни.

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20 июля, после сообщения о введении США санкций против Кадырова, глава Чеченской республики разместил фотографию с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой» и «дальше будет интереснее», и сопроводив свою запись смайлами.

Перед этим глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в черный список. По мнению Помпео, глава Чеченской республики причастен к нарушениям прав человека в регионе. Внесение в такой список означает запрет Кадырову, ранее внесенному в санкционный перечень американского Минфина, на въезд в Штаты. При этом Помпео уточнил, что ограничительные меры распространяются на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.

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