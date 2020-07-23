17:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Жириновский обещал добиться помилования Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях судебного процесса его однопартийца,
«Сценарий такой у нас: несколько месяцев будет идти суд, и если он не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора, то Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — заявил Жириновский в прямом эфире в Instagram.
Второй сценарий, по его словам, связан с вынесением обвинительного приговора, «хотя по некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности,
Но мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован.
Накануне лидер ЛДПР сообщил, что