Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
16Как выглядят самые смешные снимки животных
17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Жириновский обещал добиться помилования Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о двух сценариях судебного процесса его однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован по делу об организации двух убийств и покушении на убийство. Жириновский обещал добиться его помилования в случае вынесения обвинительного приговора. Арест Фургала вызвал в Хабаровске массовые протесты.

Источник: РИА "Новости"

«Сценарий такой у нас: несколько месяцев будет идти суд, и если он не найдет достаточно улик для вынесения обвинительного приговора, то Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — заявил Жириновский в прямом эфире в Instagram.

Второй сценарий, по его словам, связан с вынесением обвинительного приговора, «хотя по некоторым эпизодам уже истекли сроки исковой давности, где-то, может быть, нет явных улик».

Но мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован.
Владимир Жириновский

Накануне лидер ЛДПР сообщил, что экс-губернатор Хабаровского края до ареста хотел прилететь в Москву и подать заявление об отставке по собственному желанию. Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Путин уволил Сергея Фургала на самом деле
Эпидемия коронавируса не только распространяется, но и возвращается
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
В Москве сносят «Олимпийский» (видео)
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора
Пассажиры самолета сообщили о пьяном дебоше бывшего мужа Бузовой
Выбраны лучшие фото, сделанные на iPhone
Супруги из Испании нашли черную жемчужину, ужиная моллюсками
Путин пошутил над ошибившимся на 100 млрд рублей Дюковым
Gnezdo.ru
Самая красивая девочка повзрослела: ее не узнать
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Раскрыты цены топовых корейских смартфонов (они удивляют) Стоимость гаджетов не станет выше по сравнению с прошлым годом
Авто
Какие модели Toyota в 2020 году перестанут угонять (фото) Японская марка стала устанавливать уникальную защитную систему еще на три модели. В компании уверяют, что этот комплекс делает угон бессмысленным
Кино
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1» Мария Ивакова рассказала, что ей предлагали вести проект на телеканале
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Психология нищих 323
Ссора из за мыла. Умеем, можем, практикуем 2 271
У кого 4-5 и более детей... 221
Мысли вслух! 122
Леди
Летние скидки на AliExpress: спасаемся от жары, пыли и насекомых Смотри нашу подборку и узнай, как сэкономить!
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь