20:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.
Обсуждались проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также возможная встреча лидеров
«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в сообщении Кремля.
«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене», — сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
В ходе переговоров была также отмечена инициатива России о проведении саммита стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности, заявили в Кремле. «Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», — отмечается в официальном сообщении.
Кроме того, президенты России и США «выразили обоюдный настрой» на развитие торговых отношений двух стран. Они позитивно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом COVID-19. Также Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз—Аполлон».
Напомним, 22 июня в Вене прошли переговоры делегаций России и США по проблемам стратегической стабильности и контроля за вооружениями.
Россия и США договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить детали дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере вооружения.