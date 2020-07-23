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22:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский потребовал расшифровки минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить. Об этом он заявил во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, передает ТАСС.

Источник: AP 2020

«Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы», — сказал украинский лидер. Он также отметил, что в офисе президента и в ходе переговоров Контактной группы в Минске, в частности, обсуждаются детали соблюдения режима прекращения огня, а также другие пункты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию занять конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений и начать их выполнение с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.

В марте президент Украины Владимир Зеленский пообещал выйти из минских соглашений, если «нормандская четверка» за год не достигнет реальных результатов по Донбассу. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников позже констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям.

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