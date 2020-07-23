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22:54 (мск), источник: RNS

В США начали расследование после подавления беспорядков в Портленде

Управление генерального инспектора (OIG) министерства юстиции США по требованию Конгресса инициировало расследование действий сотрудников министерства при подавлении беспорядков в Портленде, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Источник: AFP 2020

«В ответ на запросы конгресса, жалобы, полученные OIG, и указание прокурора США в Орегоне управление генерального инспектора министерства юстиции (OIG) начало расследование обвинений о применении силы с участием сотрудников правоохранительных органов министерства юстиции в Портленде, штат Орегон, в июле 2020 года. Министерство юстиции будет координировать наше расследование с министерством внутренней безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о том, что на съёмочную группу российского телеканала напали полицейские во время протестов в американском Портленде, сообщило «РИА Новости». По информации агентства, сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

В пресс-службе «Первого канала» заявили RNS, что у журналистов ушибы и царапины и была разбита камера.

Протесты в Портленде
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14:37 (мск)© Ньюстюб
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