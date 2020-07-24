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00:01 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху намерен противостоять Ирану в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Израиль действует и будет действовать против попыток Ирана закрепиться в Сирии, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг вечером на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.

Источник: РИА Новости

«Мы действуем против попыток Ирана закрепиться в Сирии. Это не секрет, и вы знаете об этом. Мы старательно и постоянно действуем там на протяжении уже нескольких лет», — заявил премьер-министр в ответ на вопрос журналиста о том, опасаются ли в Израиле реакции группировки «Хезболлах» в связи с последними событиями на границе.

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«У нас есть несколько целей для предотвращения нескольких угроз со стороны Ирана. Первая — ядерная угроза, вторая — это высокоточные ракеты и третья, как я говорил, — это попытки Ирана укрепиться в военном отношении в Сирии. Я сказал, что мы будем действовать против каждой из этих угроз. И это то, что мы делаем. Мы намерены продолжать это и готовы к любому сценарию», — добавил Нетаньяху.

В четверг утром армия Израиля сообщила об усилении избранными пехотными силами своих подразделений на северной границе. По информации издания «Едиот Ахронот», речь идет о находившемся на учениях 13-м батальоне бригады «Голани», который будет передан дивизии на ливанской границе. Газета отмечает, что решение последовало за «угрозами со стороны «Хезболлах».

Ранее стало известно о том, что боец ливанского движения «Хезболлах» погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник. Армия Израиля ранее заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над Дамаском.

Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла неоднократно на своих выступлениях заявлял, что шиитское сопротивление намерено отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, в том числе на убийства своих соратников, независимо от того, произошло ли это на территории Ливана или за ее пределами.

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